Juventus, nuova pretendente per Cancelo

In mezzo a tanti acquisti, la prima Juventus di Maurizio Sarri dovrà anche sostenere qualche sacrificio importante.

Oltre ai probabili addii di Sami Khedira e Blaise Matuidi tra i partenti c’è anche il nome di Joao Cancelo, le cui caratteristiche offensive non si sposano con la filosofia dell’ex tecnico del Napoli.

Il portoghese, arrivato alla Juventus per 40 milioni dal Valencia, sarà oggetto di un’importante plusvalenza per i bianconeri, visto che un paio di big d’Europa sono pronte a darsi battaglia. Al Manchester City, primo club a far trasparire il proprio interessamento, si è infatti unito il Bayern Monaco, che ha già avviato i contatti con la Juventus e che sembra disposto a pagare la cifra richiesta dai bianconeri, di circa 50-60 milioni, senza inserimento di contropartite tecniche, mentre il City vorrebbe mettere nell’affare il brasiliano Danilo.

SPORTAL.IT | 03-07-2019 12:11