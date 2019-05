Juventus, nuove indiscrezioni su Guardiola

Il popolo della Juventus non si è ancora arreso. La situazione di Maurizio Sarri ancora non si sblocca e si moltiplicano di nuovo le indiscrezioni intorno a Pep Guardiola, tanto da condizionare il titolo in Borsa dei campioni d'Italia. Sul finale della giornata si sono attivati gli investitori che speculano sugli ultimi rumor e le azioni del club bianconero hanno chiuso con un rialzo del 5,1% a 1,532 euro, accelerando bruscamente a circa un'ora dalla chiusura delle contrattazioni. Lo riporta Sportmediaset.

Un altro segnale che la questione allenatore in casa Juve è tutt'altro che chiusa, almeno secondo molti tifosi che hanno sempre considerato Sarri il piano B rispetto al tecnico catalano del Manchester City.

Gli ultimi rumor che hanno scatenato questa reazione dai mercati (e il tam tam sui social) sono arrivati dall'Inghilterra. Secondo quanto riporta Sky Sports, l'ex tecnico del Napoli, che deve ancora incontrare il Chelsea, sarebbe addirittura la terza scelta per la Juventus che starebbe attendendo qualche giorno per poi lanciare l'assalto all'allenatore del Manchester City. E nel caso non andasse in porto la trattativa con Guardiola, il primo sostituto sarebbe Pochettino, finalista in Champions League con il Tottenham.

Le indiscrezioni inoltre riguardano lo stesso Sarri: le possibilità di una permanenza a Londra starebbero aumentando, e lo stesso Roman Abramovich si starebbe convincendo dopo la stagione appena trascorsa che ha visto i Blues ottenere il massimo possibile. Aumentano così i dubbi, e ai tifosi è concesso sognare, ancora per qualche giorno.

Alcuni giorni fa l'Agi aveva dato per fatto l'accordo con Guardiola e la Juventus, sulla base di un contratto di 4 anni da 24 milioni di euro l'anno, con annuncio il 4 giugno.

SPORTAL.IT | 31-05-2019 20:37