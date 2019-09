Juventus, nuove indiscrezioni sul futuro di Paul Pogba

Nuove indiscrezioni sul futuro di Paul Pogba tornano a far sperare i tifosi della Juventus. Il centrocampista del Manchester United dopo essere stato corteggiato a lungo in estate dai bianconeri e dal Real Madrid è alla fine rimasto controvoglia in Premier League: secondo il tabloid britannico Daily Star, alla base della permanenza del campione francese nei Red Devils ci sarebbe stato un forte pressing da parte dello sponsor tecnico, l'Adidas.

Secondo il giornale inglese, Pogba, uomo di punta della casa produttrice di articoli sportivi, sarebbe stato persuaso dalla multinazionale, cui è legato per altri 7 anni, a restare nel club inglese per provare a rilanciarlo: il colosso tedesco teme un'eccessiva svalutazione dello United, che da anni non riesce a ottenere più grandi risultati sportivi.

La buona notizia per la Juve è che anche i bianconeri, come d'altronde lo stesso Real, sono rappresentati dall'Adidas: il club torinese in forte crescita punta ad arrivare in vetta al mondo e lo stesso marchio potrebbe preferire in futuro un trasferimento del francese a Torino rispetto al Real Madrid, già pluricampione d'Europa e affermatissimo a livello globale.

Intanto il fratello del giocatore, Mathias, ospite della trasmissione El Chiringuito, ha svelato un retroscena sulla tormentata estate di Paul: "So che ha parlato con diversi giocatori, ma non con Ramos. Sicuramente con Messi, anche se non sempre. E poi Zlatan, e ovviamente Griezmann, con cui sono compagni nella Francia. Non so niente di contatti con giocatori del Real. A sì, ovviamente Varane. E anche Zidane, certo".

SPORTAL.IT | 11-09-2019 10:04