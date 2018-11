Juventus, nuovo affronto al Real: un attaccante nel mirino

Dopo Cristiano Ronaldo, anche il suo possibile erede, Marco Asensio. La Juve non ha ambizioni solo sul campo, dove sogna la Champions dopo 21 anni di digiuno, ma anche sul mercato, dove ha messo nel mirino un altro elemento importante dei campioni d'Europa del Real Madrid.

L'attaccante ventiduenne, legato a un contratto con il Real fino al 2023, secondo quanto riporta Tuttosport starebbe pensando di lasciare i blancos dopo le critiche ricevute negli ultimi mesi. Asensio è stato uno dei peggiori nella gestione Lopetegui, e con l'arrivo di Solari rischia di perdere il posto da titolare.

"Non penso che quello di inizio stagione sia stato un momento di crisi. Non sono io a dover trascinare la squadra. Ci sono tanti altri giocatori che sono da più anni in questo club, che sono molto più esperti di me: sono loro che devono trascinare la squadra", si è sfogato in un'intervista televisiva.

"Quando le cose vanno bene dicono che sei il migliore, quando vanno male invece diventi il peggiore. Sappiamo tutti come funziona questo mondo, ma ci sono alcune critiche che fanno male. Io però penso solo a rimanere concentrato".

Il nazionale spagnolo sarebbe tentato da un trasferimento nei bianconeri, consigliato dagli ex compagni di squadra Cristiano Ronaldo e Morata. La Vecchia Signora sarebbe pronta a garantirgli uno stipendio all'altezza, se non superiore, di quello che percepisce al Real.

Resta però lo scoglio della clausola di rescissione da 500 milioni di euro, chiaramente fuori portata: Paratici dovrà per forza di cose trattare con Florentino Perez.

SPORTAL.IT | 16-11-2018 11:05