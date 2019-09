Juventus, nuovo indizio sul futuro di Paul Pogba

Paul Pogba sempre più inviso a Manchester. Il centrocampista francese, rimasto allo United nonostante avesse in tutti i modi cercato di andarsene nella sessione estiva di mercato, ha ricevuto un pesante attacco da parte dell'ex stella dei Red Devils Paul Scholes, che a Talk Sport lo ha praticamente spinto ad andarsene.

"Penso sia abbastanza palese che voglia andare via. Voleva il Real Madrid, ma alla fine per qualche motivo l’affare non è andato in porto. Vedremo se è vero che gli hanno chiesto di restare un altro anno, ma credo che una sua cessione non sarebbe una grave perdita per lo United. Nel corso degli anni in cui è stato al Manchester, le sue prestazioni non sono state esaltanti e sono sicuro che ci sono altri giocatori che possono fare il suo lavoro, se non meglio", sono state le parole di Scholes.

Oltre al Real, anche la Juventus è interessata a un possibile ritorno di Pogba a Torino. Il tecnico bianconero Maurizio Sarri in una recente intervista si era espresso a favore di un suo arrivo: "Mi piace molto, ma è un giocatore del Manchester United. Non sono il direttore sportivo, perciò non conosco la situazione".

Secondo i tabloid inglesi, il Manchester United vuole però cautelarsi visto il contratto in scadenza nel 2021, e potrebbe intavolare una trattativa all'inizio dell'anno con l'agente del giocatore, Mino Raiola, per non perderlo a prezzo scontato nella prossima estate.

Chi vorrà prendere Pogba, secondo i dirigenti inglesi, dovrà sborsare almeno 150 milioni di euro per avelro.

SPORTAL.IT | 19-09-2019 20:19