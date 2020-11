Juventus, nuovo infortunio: Pirlo perde un centrocampista

Ancora un infortunio per la Juventus: si ferma Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese è alle prese con un nuovo problema muscolare, confermato dagli esami effettuati dopo l’uscita anticipata al 53′ durante la sfida di Champions League di mercoledì sera contro il Ferencvaros.

Il giocatore ha riportato una lesione al muscolo retto femorale della coscia destra: le sue condizioni verranno rivalutate tra 10 giorni, ora comincerà le terapie per recuperare al più presto.

“Aaron Ramsey si è sottoposto a esami presso il J|Medical: per lui lesione di basso grado a carico del muscolo retto femorale della coscia destra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato”

Almeno tre le settimane di stop: l’ex giocatore dell’Arsenal salterà le partite di campionato contro Lazio e Cagliari, e il ritorno in Champions League contro gli ungheresi all’Allianz Stadium. Per Ramsey è il secondo ko stagionale, dopo quello capitato con la nazionale gallese a inizio ottobre.

La squadra giovedì alla Continassa si è divisa in due gruppi e ha lavorato in vista del match contro la Lazio. “Il primo gruppo, composto dai giocatori in campo ieri sera alla Puskas Arena, ha sostenuto una seduta di scarico in palestra e in piscina, mentre il secondo ha lavorato in campo sul possesso palla e sulla tattica, con un focus sulle combinazioni offensive”.

