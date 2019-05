Juventus, nuovo nome per l'attacco: scambio con la Roma

La Juventus sta seguendo con attenzione la situazione contrattuale di Stephan El Shaarawy, che ancora non ha trovato l’accordo con la Roma per il prolungamento dell’ingaggio.

L’attaccante giallorosso, capocannoniere dei capitolini in campionato con 11 reti, ha il contratto in scadenza nel 2020: vuole un ritocco dell’ingaggio a 4 milioni di euro contro il 2,5 attuali. Una richiesta che il club giallorosso potrebbe non accontentare, soprattutto se non arriverà la qualificazione in Champions (quasi sfumata).

Il Faraone si sta così guardando intorno, e la Roma sta meditando se cederlo per ottenere una discreta plusvalenza, riporta il Corriere dello Sport. La priorità dell’italo-egiziano è restare in Italia per conquistare un posto agli Europei 2020, e non sarebbe quindi da escludere proprio un trasferimento alla Juventus, soprattutto se sulla panchina bianconera arriveràMaurizio Sarri.

Il tecnico toscano è da tempo un estimatore di El Shaarawy, che voleva già al Napoli e potrebbe trovare spazio nel suo ipotetico tridente bianconero con Dybala e Cristiano Ronaldo. La Vecchia Signora potrebbe offrire in cambio alla Roma Mattia Perin, un portiere che i giallorossi stanno seguendo da mesi, e che potrebbe fare piacere soprattutto a Gian Piero Gasperini, che molti indicano come futuro erede della panchina di Ranieri.

Nelle prossime settimane con l’arrivo del nuovo direttore sportivo giallorosso Petrachi la situazione sarà più chiara: non è escluso un rilancio all’ultimo minuto della Roma per convincere El Shaarawy a restare sotto il Cupolone per almeno un altro anno.

Così si era espresso El Shaarawy sul suo futuro alcuni giorni fa: “Sono contentissimo della maturità che ho trovato. Voglio restare a Roma, ma di questo parleremo con la società a fine stagione. Ora pensiamo solo a raggiungere la Champions”.

SPORTAL.IT | 22-05-2019 12:02