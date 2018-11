Juventus, nuovo pazzesco record. Ronaldo: "Stima e affetto"

La Juventus ha centrato l'ennesimo record grazie alla vittoria per 3-1 contro il Cagliari sabato sera all'Allianz Stadium. I bianconeri, che hanno risposto senza scomporsi alle goleade di Napoli e Inter, hanno conquistato il decimo successo in undici giornate di campionato, eguagliando il primato della miglior partenza di sempre in serie A.

La squadra di Allegri, a 31 punti dopo 11 giornate, ha infatti raggiunto i primati di Roma (2013-2014) e Napoli (2017-2018), facendo meglio dell'avvio di stagione della Juventus di Conte che arrivò a 102 punti nel 2014.

A celebrare la Vecchia Signora anche Cristiano Ronaldo, che prima della partita contro i sardi ha ricevuto in regalo da Andrea Agnelli una maglia speciale per i 400 gol (dopo la doppietta all'Empoli 402) segnati nei cinque maggiori campionati europei, il primo della storia a riuscirci.

Cristiano Ronaldo ha commentato così su Instagram: "Stima, affetto, vittoria! Grande Juve! #finoallafine", è la sua frase a corredo della foto con il presidente Andrea Agnelli.

Allegri ha commentato il successo sui rossoblu con questo tweet: "Tre punti importanti, ma dobbiamo fare ancora più fatica tutti insieme in difesa perché da qui a gennaio ci aspettano due mesi di grandi partite". In vista del match contro il Manchesrter United il prossimo mercoledì, il tecnico toscano deve fare i conti però con diversi problemi a centrocampo: Pjanic e Matuidi non sono al meglio, si spera di recuperare per l'occasione Khedira.

