Juventus o PSG: ecco perché per Bonucci sono ore di dubbio

E se il ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus durasse un solo anno? Era l'estate del 2018 e il centrale viterbese tornava a vestirsi di bianconero in una trattativa che sarebbe sembrata impensabile solo qualche settimana prima, dato che vide il coinvolgimento anche di Caldara e soprattutto di Higuain. E tornando indietro di altri 12 mesi, estate 2017, come dimenticare il suo inatteso addio, con trasferimento a un Milan dalle grandi ambizioni e che decise addirittura di affidargli la fascia da capitano?

Ora, per il terzo anno di fila, si profila un'estate torrida per Bonucci, finito ancora una volta al centro di un intrigo di calciomercato che questa volta potrebbe farlo finire in quel di Parigi. L'affondo del PSG è arrivato, agevolato da quello stesso Leonardo che già aveva provato ad acquistare il suo omonimo difensore un anno fa, prima del clamoroso rientro in quel di Torino. Ora il rilancio, che ancora non si è tradotto in una vera e propria offerta. E con la Juventus che, in caso di effettivo arrivo di quel De Ligt lungamente corteggiato, potrebbe anche pensarci.

Dall'altra parte c'è ovviamente il giocatore, che si trova in vacanza a Marina di Pietrasanta, aspetta e pensa. Il legame suo e della sua famiglia con la città di Torino è noto e anche molto profondo, ma il trasferimento a Parigi permetterebbe un aumento di stipendio molto importante: si parla di 7 milioni di euro netti garantiti a stagione. I motivi per cui non prendere sottogamba una soluzione del genere non mancano, intanto però sarebbe arrivata una telefonata galeotta da parte di Maurizio Sarri, neoallenatore della Vecchia Signora che secondo la 'Gazzetta dello Sport' avrebbe già contattato il giocatore in quanto baluardo bianconero.

Un baluardo che in queste settimane rischia ancora una volta di vedersi tirato in tutte le direzioni, diventando per l'ennesima volta un caso di calciomercato. La terza in tre estati consecutive.

SPORTAL.IT | 30-06-2019 10:53