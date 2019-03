Juventus, obiettivo a sorpresa nel Real Madrid

La tratta Madrid-Torino promette di essere ancora molto movimentata sul mercato. Sul campo a sorridere quest’anno è stata la Juventus grazie alla clamorosa rimonta nel ritorno degli ottavi di Champions contro l’Atletico Madrid, sconfitto 3-0 dopo il 2-0 dei Colchoneros nella gara d’andata. Un trionfo che ha permesso ai bianconeri di dimenticare la cocente delusione della scorsa stagione, quando un altro 3-0, al “Bernabeu”, fu vanificato in pieno recupero da un contestatissimo rigore trasformato da Cristiano Ronaldo.

Ora la Juve potrebbe guardare ancora in casa dei Blancos per rinforzare la rosa della prossima stagione. In altre parole, il colpaccio CR7 potrebbe non essere l’ultimo in salsa madridista da parte della società di Agnelli. Del resto, il gruppo appena tornato a disposizione di Zinedine Zidane sarà sottoposto a un’autentica rivoluzione dopo la disastrosa stagione che si avvia a concludersi, che ha visto il Real abdicare in Champions già agli ottavi dopo tre titoli consecutivi e mai in grado di lottare con il Barcellona per la Liga.

Così, detto che Zidane sogna Miralem Pjanic e sarebbe disposto anche a sacrificare Toni Kroos, sono anche altri i nomi illustri che potrebbero lasciare Madrid.

Uno di questi è Thibaut Courtois, il portiere belga acquistato nella scorsa estate dal Chelsa per 40 milioni, ma il cui rendimento è stato fortemente deludente al punto che spesso in stagione i tecnici succedutisi sulla panchina del Real hanno alternato Courtois a Keylor Navas. Zidane, che con il costaricense tra i pali ha conquistato tre Champions, sembra aver fatto la propria scelta anche a lungo termine, così l’addio di Courtois non è da escludere.

L’asta rischia di essere selvaggia, con Arsenal, Bayern Monaco, Manchester United e Psg pronte a scatenarsi e gli inglesi favoriti, visto che il Real potrebbe puntare proprio su David de Gea. La Juventus guarda interessata. Il parco portieri dei bianconeri è tutto da decifrare in vista della prossima stagione, quando Mattia Perin potrebbe non accettare un’altra annata da dodicesimo alle spalle di Woicjech Szczesny, a propria volta non sicuro della riconferma.



SPORTAL.IT | 27-03-2019 21:20