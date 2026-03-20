La Juventus si muove per Bernardo Silva: le differenze con le operazioni Milan-Modric e Napoli-De Bruyne

Il club ha contattato Mendes, agente del trequartista in scadenza col Manchester City: ma c’è un ostacolo rispetto alle trattative dello scorso anno per gli altri due veterani

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La Juventus si è decisa a fare la sua mossa per Bernardo Silva, capitano del Manchester City che potrebbe lasciare la Premier League a parametro zero: il club ha contattato l’agente del giocatore, il potente Jorge Mendes. L’operazione, simile a quelle condotte da Milan e Napoli un anno fa per Luka Modric e Kevin De Bruyne, presenta però un paio di differenze sostanziali.

Juventus, contatto con l’agente di Bernardo Silva

Esperienza, qualità, carisma: la Juventus è convinta che Bernardo Silva possa essere il colpo giusto per compiere il salto di qualità sul piano tecnico e caratteriale nella prossima stagione. Il trequartista portoghese è in scadenza di contratto col Manchester City e la Juve, dopo un periodo di valutazione, ha deciso di affondare il colpo per provare a ingaggiarlo a parametro zero: secondo la Gazzetta dello Sport, il club bianconero ha infatti contattato il suo agente, il potente Jorge Mendes.

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Proposto un contratto triennale con opzione

Al procuratore di Bernardo Silva è stato assicurato che la Juventus ha intenzione di fare tutto quanto in suo potere per far sì che il trequartista indossi la maglia bianconera nella prossima stagione. La Juve, in particolare, ha annunciato a Mendes di essere disposta ad offrire un contratto triennale con opzione per una quarta stagione: una proposta non da poco per un giocatore vicino ai 32 anni e che, tra l’altro, va a violare il tetto biennale per gli accordi con giocatori over 30 fissato dalla nuova gestione della Juve.

Bernardo Silva come Modric e De Bruyne

Ad aver spinto la Juventus verso Bernardo Silva è anche il rendimento che grandi campioni ormai entrati nella fase finale della loro carriera hanno avuto quest’anno in serie A: il 40enne Luka Modric ha cambiato volto al Milan, mentre il 34enne Kevin De Bruyne, nonostante l’infortunio che l’ha tenuto fuori per gran parte della stagione, ha dimostrato di poter dettare legge in serie A con la maglia del Napoli. Rispetto alle operazioni condotte dalla società rossonera e da quella partenopea, però, quella riguardante Bernardo Silva presenta due differenze sostanziali, che la rendono più complicata.

L’ingaggio e la concorrenza

In primo luogo Bernardo Silva è più giovane di Modric e De Bruyne – compirà 32 anni ad agosto – il che lo autorizza a chiedere uno stipendio non tanto lontano dai 10 milioni di euro netti percepiti oggi al Manchester City. Inoltre la Juventus – a differenza di Napoli e Milan un anno fa – ha delle concorrenti davvero pericolose: su tutte il Barcellona, seguito dal Galatasaray e dal Benfica, oltre che dai club della Mls. Per la Juventus sarà dunque fondamentale agire in fretta.