Juventus, offerti al Corinthians 25 milioni per un talento brasiliano: chi è e come gioca

Proposta ufficiale al Corinthians per il 19enne André, già nel mirino dei top club europei. Ecco chi è, come gioca e perché la Juventus punta su di lui.

Il mercato della Juventus entra nel vivo e punta dritto al Sudamerica. Secondo voci provenienti dal Brasile, i bianconeri avrebbero presentato un’offerta da 25 milioni di euro al Corinthians per André, centrocampista classe 2007 considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio brasiliano. Una mossa concreta per anticipare la concorrenza europea e assicurarsi un talento già protagonista in prima squadra nonostante la giovane età.

Juventus, 25 milioni per André: nuovo colpo dal Brasile?

La Juventus si muove con decisione sul mercato sudamericano. Secondo quanto riportato in Brasile, il club bianconero ha presentato al Corinthians un’offerta da circa 25 milioni di euro per André, centrocampista classe 2007 e rivelazione della stagione. La proposta è stata confermata da fonti vicine al club paulista dopo le prime indiscrezioni del giornalista Samir Carvalho. Sul giocatore c’è anche l’interesse dell’Inter, segno di una concorrenza già viva. Il Corinthians, però, prende tempo e valuta la migliore soluzione possibile.

Chi è André, il gioiello del Timão

Cresciuto nel vivaio del Corinthians fin dall’età di 10 anni, André ha bruciato le tappe conquistando titoli giovanili come il Paulistão Under 17 nel 2023 e la Copinha nel 2024. Nel 2025 è entrato stabilmente nel giro della prima squadra sotto la guida di Dorival Júnior e chissà che non possa tornare utile presto anche a Carletto Ancelotti. In stagione ha collezionato 23 presenze, 4 gol e 9 passaggi decisivi, numeri importanti per un mediano di 19 anni. Ha contribuito anche alla vittoria della Copa do Brasil e della Supercopa do Rei contro il Flamengo. La clausola rescissoria è fissata a 100 milioni di euro per l’estero, dettaglio che rende significativa l’offerta juventina.

Come gioca e perché piace alla Juventus

André è un volante moderno, dinamico e completo. Abbina una buona qualità nel palleggio (79% di precisione nei passaggi) a una discreta efficacia nei duelli, con 4 contrasti vinti a partita e 2,5 palloni recuperati di media. Non è solo interditore: ama inserirsi, calciare dalla distanza e accompagnare l’azione offensiva. La sua mobilità e la capacità di giocare a uno o due tocchi si sposano con l’idea di un centrocampo più intenso e verticale. Per questo la Juventus – che un rinforzo nel reparto lo cerca – lo considera un investimento strategico per il presente e soprattutto per il futuro.