Juventus oltre Conte, il piano d’emergenza per il post Spalletti prevede l’incarico ad interim a un campione d’Italia  

I tifosi pregano per l’arrivo del salentino, ma la dirigenza potrebbe percorrere una strada diversa se il tecnico toscano non riuscisse a rilanciare i bianconeri

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La Juventus ha rinnovato la fiducia a Luciano Spalletti, tuttavia si prepara anche a soluzioni drastiche nel caso in cui i risultati in campionato dovessero continuare a latitare: mentre i tifosi invocano Antonio Conte, la dirigenza bianconera potrebbe optare per un’altra strada che prevede il ritorno in serie A di un allenatore già diventato campione d’Italia.

Juventus avanti con Spalletti

Luciano Spalletti non si tocca, almeno per ora. Questa l’idea della Juventus dopoil crollo interno con la Lazio, seguito dalla polemica tra il tecnico e Gleison Bremer che ha fatto sorgere qualche dubbio sul rapporto tra l’allenatore e parte dello spogliatoio bianconero. Nel caso in cui, però, gioco e risultati non dovessero migliorare, non è possibile escludere soluzioni drastiche: nei fatti, la partita col Rennes e soprattutto i due turni contro Lecce e Genoa in campionato potrebbero risultare decisivi per il futuro di Spalletti alla Juve.

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I tifosi invocano Conte

Se le cose dovessero andare male e la Juventus decidesse di affidarsi a un nuovo allenatore, non è detto che questi sia Antonio Conte. La situazione riguardo al salentino è nota: lui tornerebbe con piacere in bianconero – almeno a giudicare dalle famose dichiarazioni sulle squadre blasonate non più all’altezza della propria storia – e i tifosi sono praticamente tutti dalla sua parte. La dirigenza della Juve, però, potrebbe decidere di seguire un’altra strada, affidandosi ad un allenatore ad interim, ma con un curriculum importante, per avviare poi un nuovo progetto tecnico a fine stagione.

Pioli davanti a Conte

Secondo Repubblica, in pole position per l’eventuale – e oggi improbabile – sostituzione di Spalletti ci sarebbe Stefano Pioli, allenatore che conosce la mentalità di casa Juventus (ne è stato calciatore per tre stagioni negli anni ‘80) e che sarebbe fortemente motivato dopo l’addio al Milan e le esperienza non esattamente felici in Arabia Saudita con l’Al-Nassr e alla Fiorentina, nella scorsa stagione. Pioli arriverebbe con un incarico ad interim, fino al termine della stagione: toccherebbe poi a lui, campione d’Italia col Milan nel 2022, convincere la Juve a confermarlo o a percorrere un’altra strada.

La strada per Inzaghi o Farioli

L’altra strada condurrebbe a Simone Inzaghi, che a giugno potrebbe scegliere di chiudere l’avventura in Saudi Pro League con l’Al-Ittihad e fare ritorno in Italia, o a Francesco Farioli, giovane tecnico che ha già dimostrato tutte le sue qualità all’estero – tra Nizza, Ajax e oggi Porto – e potrebbe aver voglia di misurarsi con la serie A. Parliamo comunque di soluzioni alternative a quella che è la grande speranza della Juventus di oggi, ovvero che Spalletti riesca a rimettere in sesto i bianconeri e li riporti sui binari che conducono alla qualificazione alla Champions League.