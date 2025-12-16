Juventus, Open Var ignora Conceiçao maltrattato da Lucumì: tifosi si ribellano sui social

L’ex arbitro De Marco non ha fornito spiegazioni sull’episodio finale della gara di Bologna, suscitando le proteste dei supporter bianconeri

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La puntata odierna di Open Var ha ignorato i maltrattamenti ricevuti da Francisco Conceiçao da parte di Lucumì in Bologna–Juventus, episodio che invece aveva fatto discutere i tifosi bianconeri: immediate le proteste dei fan bianconeri all’indirizzo dell’ex arbitro Andrea De Marco.

L’episodio assente in Open Var

Pare proprio che Open Var abbia dimenticato un pezzo importante di Bologna-Juventus, almeno per i tifosi bianconeri. Elencando gli episodi arbitrali dello scorso turno di campionato, nella puntata odierna della consueta rubrica su Dazn l’ex fischietto Andrea De Marco si è soffermato solo sul rigore chiesto dalla Juve per un fallo di Lucumì ai danni di David, etichettando come corretta la decisione dell’arbitro Massa di non concedere il penalty. Peccato, però, che gli juventini fossero interessati ad un altro episodio con protagonista il centrale colombiano del Bologna…

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Conceiçao maltrattato da Lucumì

Per i tifosi della Juventus, infatti, nella puntata di Open Var c’è un grande buco: manca infatti ogni riferimento all’episodio avvenuto attorno all’80’ tra Lucumì e Francisco Conceiçao in area del Bologna. L’attaccante bianconero finisce a terra dopo un lieve colpo al volto – forse involontario – da parte di Lucumì; che, però, dopo maltratta il bianconero, sollevandolo di peso e mollandolo poi all’improvviso, con una mossa se non violenta di sicuro antisportiva.

Un gesto che, secondo i tifosi della Juventus, l’arbitro Massa avrebbe dovuto sanzionare col rigore o che almeno meritava la revisione da parte del Var. E che, soprattutto, non poteva mancare nella consueta rubrica settimanale tenuta dagli arbitri su Dazn.

Tifosi furiosi con De Marco

De Marco, invece, glissa completamente sull’episodio, scatenando le proteste social dei tifosi bianconeri. “De Marco non solo non ha fatto ascoltare il commento del Var dell’episodio, ma ha proprio evitato di parlarne. Una mossa assurda considerando il fatto”, il commento di AJG su X. “‘Guardano proprio tutto’, ci è stato assicurato. Sì sì, come no…”, ironizza Gippa. “È inutile quel programma, anzi non fa altro che mettere ancora di più in contrapposizione arbitro e squadre. Non ammettono quasi mai l’errore e se lo fanno, trovano giustificazioni”, aggiunge Carmine. “L’evento di wrestling era da un’altra parte, ma contro la Juve si può fare di tutto. De Marco conferma”, commenta Dani. “E la Juventus che fa? Comolli, protestiamo o no?”, chiede Marcus invocando un intervento della dirigenza bianconera.