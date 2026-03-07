Juventus, l'ultima trovata di Openda spaventa i tifosi ma sono i conti a far tremare

Il bomber è costato 51.661 mila euro per ogni minuto giocato fra coppe (2 partite in Coppa Italia, 8 in Champions) e Serie A, dove ha segnato un solo goll

Luis Openda, tra i più criticati dai tifosi della Juventus, torna a far parlare di sè. Dopo il caos scatenato da una foto pubblicata dallo stesso attaccante su Instagram, nella quale appare ricoperto di ventose (la cosiddetta tecnica della coppettazione, nota anche come “cupping”, una tecnica terapeutica utilizzata da molti sportivi per favorire il recupero muscolare) sono le cifre del giocatore a mettere davvero paura.

Openda, cos’è la tecnica della coppettazione

La foto che ha suscitato scalpore lo ritrae con uno specialista al lavoro sul suo corpo: il classe 2000 appare disteso a pancia in giù, ricoperto dalle spalle fino ai polpacci da una lunga serie di piccoli strumenti. A prima vista sembrano delle tazzine, ma si tratta in realtà delle coppette utilizzate per la coppettazione. Una pratica terapeutica sempre più diffusa nel mondo dello sport e spesso utilizzata dagli atleti per favorire il recupero muscolare e migliorare l’ossigenazione dei tessuti. Lo scatto ha rapidamente fatto il giro del web in poche ore, attirando l’attenzione di tifosi e curiosi. Non sono mancate anche le ironie sui social.

Juventus, Openda è un flop

Openda è considerato uno dei grandi flop della stagione. L’attaccante è arrivato alla Juventus la scorsa estate dal Lipsia per sostituire Kolo Muani. Un’operazione importante sul piano economico, e sono proprio le cifre a spaventare: 43,9 milioni di euro il costo del cartellino (3,3 milioni per il prestito, 40,6 milioni l’obbligo di riscatto); ingaggio lordo annuo di 7,4 milioni fino al 30 giugno 2030. In sostanza l’ex Lipsia è costato 51.661 mila euro per ogni minuto giocato fra coppe (2 partite in Coppa Italia, 8 in Champions) e Serie A, dove l’attaccante ha segnato un solo gol, alla Roma, sconfitta 2-1 il 20 dicembre 2025. Limitandoci al rendimento delle 23 presenze collezionate nel massimo campionato per complessivi 684 minuti, l’onere calcolato per la Juve raggiunge i 75 mila euro al minuto,