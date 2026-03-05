Juventus, Openda e il cupping estremo: critiche e sfottò per la foto virale sui social

L’attaccante, grande delusione della stagione bianconera, ha pubblicato una foto di una seduta di coppettazione scatenando l’ironia del web

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Non è la stagione di David Openda, grande delusione della Juventus bersagliato oggi dai tifosi bianconeri e utenti del web per una Instagram story che lo ritrae durante una seduta estrema di cupping: sui social una pioggia di critiche e sfottò nei confronti dell’attaccante belga.

Juventus, Openda continua a deludere

David Openda è arrivato alla Juventus accompagnato da un enorme carico di aspettative da parte dei tifosi, dovuto sia al rendimento che il nazionale belga aveva avuto nelle ultime stagioni con la maglia del Lipsia, sia al prezzo accettato dalla dirigenza bianconera per il suo riscatto, pari a 45 milioni di euro, che scatterà automaticamente alla fine della stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al momento Openda ha dimostrato di non valere quella cifra: appena 2 le reti in stagione in 993 minuti e la sensazione di essere un pesce fuor d’acqua sia nella gestione di Igor Tudor che in quella di Luciano Spalletti.

Openda e il cupping estremo

La temperatura del rapporto tra Openda e i tifosi della Juventus può essere misurata dai commenti spuntati oggi sui social a una foto che l’attaccante belga ha pubblicato nelle sue Instagram story. Openda si è infatti mostrato durante una seduta di cupping, la terapia alternativa che prevede l’applicazione di coppette (in vetro o plastica) sulla pelle per creare un effetto ventosa, ritenuto benefico per le fasce muscolari. Nella foto Openda è faccia in giù su un lettino, con la schiena, le spalle e le gambe completamente ricoperte di coppette.

Critiche e sfottò per Openda

L’immagine ha scatenato le critiche e l’ironia dei tifosi della Juventus, che l’hanno ripresa anche su altri social scatenandosi contro Openda. “Questo le sta provando davvero tutte… non penso che le coppette risolveranno”, commenta Chris su X. “In assenza di coppe, si è dato alle coppette”, aggiunge Hakon. “Senso del ridicolo perso completamente…” scrive Balordo. “Tra poco ricorreranno a qualche guru o mago per riuscire a farlo segnare, a lui e a quell’altro…”, commenta Event alludendo probabilmente a Jonathan David, altra delusione nerazzurra. “David, fidati, per te ci vuole un esorcismo, altro che coppette…”, la battuta al veleno di Wanderer.