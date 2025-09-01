Juventus, Openda e Zhegrova riabilitano Comolli: i social celebrano il gran finale dell’uomo mercato bianconero

I tifosi promuovono il d.g. dopo i due acquisti dell’ultimo giorno di campagna acquisti: per molti ora Tudor ha il miglior attacco della serie A

Due operazioni chiuse nell’ultimo giorno di mercato per conquistare i tifosi della Juventus: con gli acquisti di Edon Zhegrova e soprattutto Lois Openda Damien Comolli ha fatto esultare supporter bianconeri, conquistandone gli elogi sui social. Per molti Igor Tudor ha ora il miglior attacco della serie A.

Openda-Zhegrova, il doppio colpo Comolli

I tifosi della Juventus che avevano criticato l’immobilismo sul mercato di Damien Comolli e della dirigenza bianconera nel mese di agosto si sono dovuti ricredere. negli ultimi 2 giorni di campagna acquisti il d.g. ha infatti concluso tre operazioni che, secondo molti juventini, potrebbero risultare decisive per la stagione della squadra di Igor Tudor. Prima la definizione dell’accordo con l’Atletico Madrid – ancora da ufficializzare – per l’addio di Nico Gonzalez, poi l’acquisto di Edon Zhegrova dal Lille e, nelle ultime 24 ore, il colpo Lois Openda, attaccante del Lipsia sul quale Comolli ha investito complessivamente oltre 50 milioni di euro dopo aver incassato l’ennesimo no dal Psg per il ritorno a titolo definitivo di Randal Kolo Muani.

Che attacco per Tudor

Il doppio colpo Zhegrova-Openda eleva la qualità dell’attacco della Juventus e, soprattutto, lo rende più vicino a quelle che sono le richieste di Tudor: ora il tecnico croato ha due giocatori perfetti per il suo gioco verticale, ovvero un trequartista fantasioso che sa come lanciare le punte nello spazio e un attaccante veloce e versatile (in grado di giocare da esterno, prima e seconda punta) che attacca la profondità come pochi in Europa. Certo, entrambi vengono da stagioni non esaltanti – Openda si è fermato a 13 reti dopo le 21 e le 28 delle due annate precedenti – ma hanno talento e qualità che possono esaltarsi nella manovra di Tudor.

I tifosi celebrano Comolli

Sui social i tifosi della Juventus si dicono convinti delle doti di Zhegrova e Openda e, per questo motivo, sono in molti coloro che celebrano il gran finale di Comolli sul mercato. “Comolli mi piace e molto. Prendere oggi Zhegrova e Openda è un capolavoro”, il commento di Rossano su X. “Openda a 40 milioni invece che Kolo Muani a 60mln è una masterclass di Comolli”, aggiunge FiloPers. “Comolli mi ispira veramente fiducia dopo anni. Si fa rispettare e sta lavorando in un contesto difficilissimo. E sono sicuro che coi soldi risparmiati da Kolo a gennaio farà qualcosa”, ipotizza Lella.

“Comolli da 8, se prende anche un centrocampista in extremis è da 9”, scrive Tullio. “Openda e Zhegrova l’ultimo giorno di mercato: Comolli sei Iron Man!”, esulta Muco. Meston, invece, sottolinea le differenze col precedente responsabile del mercato Juve: “Giuntoli con 40 milioni prende Nico Gonzalez. Comolli con 40 milioni prende Loic Openda. Che differenza”. E per Franciss non ci sono dubbi: “Con Openda e Zhegrova Comolli ha dato a Tudor l’attacco più forte della serie A”.