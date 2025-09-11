Juventus, Openda lancia la sfida a David e Vlahovic: messaggio a compagni e a Tudor

L’attaccante belga ha chiarito la sua posizione preferita: sarà un concorrente diretto del canadese e del serbo per la maglia da titolare

Veloce e tecnico, ma pur sempre un centravanti. Così si sente Lois Openda, colpo dell’ultimo giorno di mercato della Juventus, che in conferenza stampa ha mandato un messaggio ai colleghi di reparto Jonathan David e Dusan Vlahovic e al tecnico Igor Tudor, candidandosi al ruolo di punta centrale titolare dei bianconeri.

Openda, non solo velocità

Openda: il messaggio a Vlahovic e David

Parole da uomo squadra per Tudor

La versatilità è una delle qualità di Lois Openda che giornalisti e addetti ai lavori hanno messo in evidenza nei giorni successivi al suo arrivo alla Juventus. Il suo acquisto sembrava un colpo di contorno, utile ad arricchire l’attacco con un giocatore rapido e in grado di giocare sia al centro che sulle fasce, una figura assente nel roster a disposizione di Igor Tudor.

Tuttavia, nella conferenza stampa di presentazione, l’attaccante belga ha tenuto a chiarire un aspetto fondamentale del suo gioco: Openda si sente un centravanti, proprio come Jonathan David e Dusan Vlahovic.

“Ho sempre giocato come numero 9, è quella la mia posizione preferita”, ha dichiarato Openda, lanciando di fatto un chiaro messaggio ai colleghi di reparto: la competizione per essere quell’1 nel 3-4-2-1 di Tudor coinvolge anche lui e non solo David e Vlahovic. La lotta per il ruolo di centravanti della Juventus è una corsa a tre, non un duello. D’altra parte è da centravanti che Openda s’è costruito la sua fortuna al Lipsia, soprattutto quando nel club tedesco gli hanno affiancato Benjamin Sesko, altro attaccante atipico: nel team appartenente alla galassia Red Bull era lo sloveno a girare attorno al belga, a cui veniva invece affidato il compito di attaccare la profondità con la sua micidiale velocità.

Alla Juventus Openda sogna di fare lo stesso, avendo alle spalle giocatori di fantasia in grado di esaltarlo negli spazi come Kenan Yildiz o Edon Zhegrova. Ad ogni modo, dopo aver lanciato il suo avvertimento ai compagni di reparto, Openda – da giocatore in grado di fare squadra – ha subito chiarito di volersi anche mettere a disposizione di Tudor. “Mi piace muovermi parecchio, iniziare a destra o a sinistra”, ha detto il belga. Per poi aggiungere, con ancora maggiore chiarezza: “Ho parlato un po’ con Tudor, sa qual è la mia posizione preferita ma posso giocare un po’ ovunque. In qualunque posizione mi metterà sarò lieto di giocarci”. Parole da giocatore intelligente e, soprattutto, pronto a dare tutto per la Juventus.