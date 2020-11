Juventus, opzione Pogba: Paratici fa chiarezza

Prima della partita di Champions League contro il Ferencváros , il direttore dell’area tecnica della Juventus , Fabio Paratici, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’.

E, a precisa domanda, ha cercato di chiarire una situazione che va avanti ormai da tempo: quella di un presunto interessamento della Vecchia Signora per Pogba .

“Paul Pogba è un nostro obiettivo? In questo momento è un giocatore del Manchester United, è difficile pensare al calciomercato in questo momento. Adoriamo Pogba, gli vogliamo bene, è un giocatore fantastico ma è troppo presto per parlare dei nostri obiettivi per il futuro”.

Poi Paratici si sofferma anche sul momento d’oro di Alvaro Morata.

“La prima scelta nella nostra testa era Morata perchè conoscevamo bene il ragazzo, da noi aveva fatto stagioni molto importanti. Sapevamo anche che a Torino avrebbe potuto dare qualcosa in più rispetto a quello che stava facendo”.

Per chiudere, Paratici, spiega la coesistenza tra Cristiano Ronaldo e gli altri attaccanti della Juventus, tema molto caldo in questi giorni.

“Cristiano è un giocatore che può giocare un po’ con tutti i tipi di attaccanti, perchè si muove parecchio, quindi può giocare con una punta più fisica, con una punta di movimento come Morata o una che viene incontro come Dybala. E’ un giocatore che riesce a giocare bene con diverse tipologie di attaccante”.

OMNISPORT | 04-11-2020 22:14