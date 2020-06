Juventus, ora il web si mobilita: "Riportatelo qui”

Dopo la sconfitta ai rigori contro il Napoli in finale di Coppa Italia la delusione tra i tifosi della Juventus è massima. Sui social network i supporter bianconeri se la prendono con Maurizio Sarri e con la dirigenza, accusata di aver portato alla Juve un allenatore inadatto a raggiungere gli obiettivi stagionali o, nella migliore delle ipotesi, di averlo scelto e poi abbandonato, senza fornirgli i giocatori di cui aveva bisogno per il suo calcio.

I tifosi chiedono alla Juve di riportare Allegri a Torino

Soprattutto tra i tifosi bianconeri cresce il fronte di chi chiede l’esonero di Sarri e il ritorno a Torino dell’allenatore dei 5 Scudetti consecutivi: Massimiliano Allegri. Il nome dell’ex allenatore circola veloce, al punto da diventare un top trend su Twitter.

“Allegri aveva tanti difetti e tanti pregi, preparava la gara in un modo e se non andava per il verso giusto in corso d’opera riusciva a cambiarla. Sarri non ha questa qualità, non vede i correttivi, è inerme sul da farsi: ieri sera si è visto, eccome si è visto”, twitta Boboj.

“Non posso credere che di essermi lamentato di Allegri…”, spiega Salty non nascondendo l’amarezza. “La maggior parte di voi lo ha massacrato fino all’ultima partita, ma quanto aveva ragione Allegri quando parlava della differenza tra giocare bene e vincere?”, domanda retoricamente JuveFans.

Le differenze tra Allegri e Sarri

“Allegri è un allenatore competete che sa come vincere. Sarri è solo imbarazzante…”, il duro attacco di Marcus. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Akorede: “Allegri è un pragmatico che sa come vincere. Sarri è un purista testardo che non sa farlo. La Juve s’è lasciata sedurre, rimpiazzare Allegri con Sarri non è stato saggio”.

Infine Wael fa scattare l’appello in stile Batman: “Allegri dove sei? La Juventus ha bisogno di te!”.

SPORTEVAI | 18-06-2020 13:12