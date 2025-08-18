Juventus, ora Vlahovic è un'occasione per tutti: Napoli, Milan e Roma. Ma Dusan ha un piano

Gli infortuni di Leao e Lukaku costringono Allegri e Conte ad accelerare per un centravanti. E anche a Gasperini serve una punta: i bianconeri incrociano le dita

Gli infortuni di Leao e Lukaku costringono Milan e Napoli ad accelerare per la punta. E anche la Roma di Gasperini, che ha bocciato Dovbyk, ha necessità di assicurarsi un nuovo centravanti. Ecco, allora, che all’improvviso Vlahovic diventa un’occasione per tutti. La Juventus spera nell’affondo decisivo di almeno uno dei tre club, anche se l’ostacolo principale è rappresentato proprio da Dusan. Che ha in mente un piano ben preciso.

Occasione Vlahovic: il Napoli si aggiunge a Milan e Roma?

Conte ha perso il suo pivot. L’amichevole con l’Olympiacos è costata carissimo a Lukaku: lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra, possibile intervento chirurgico e 2025 forse già finito. Serve una punta, subito. Un altro marcantonio da alternare a Lucca. I nomi che circolano sono tanti: da Zirkzee a Jackson, fino a Pinamonti.

Ma alla Juventus c’è un Vlahovic in scadenza di contratto a giugno 2026, che la Signora sarebbe disposta a cedere anche a prezzo di saldo. Il Milan è da tempo sulle sue tracce, anche se negli ultimi giorni sta accelerando per Hojlund. E ci pensa anche la Roma, che deve darsi una svegliata per accontentare un Gasperini già vittima dei primi mal di pancia.

Juventus, che cosa frena la cessione di Dusan e l’ultima idea

L’ex Fiorentina ha respinto offerte dalla Turchia e dall’Arabia Saudita. Il motivo è semplice: vuole giocare in un club di prima fascia. La Serie A è senza dubbio un’opzione, ma l’ostacolo contro cui va a sbattere ogni società che prova ad avvicinarsi a Vlahovic è sempre il solito: l’ingaggio.

Sì, perché il serbo guadagna 12 milioni di euro l’anno e a queste condizioni diventa impossibile per chiunque, almeno in Italia. Nel capoluogo piemontese sta maturando anche l’idea di andare avanti insieme, nonostante l’imminente ritorno di Kolo Muani. Poi spetterà al calciatore convincere Tudor, che ha intenzione di puntare sul canadese David.

L’attaccante ha un piano ben preciso

Lo rivela TuttoSport: Vlahovic non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo stipendio. Tagli non sono contemplati, per cui – a meno di clamorose offerte dell’ultim’ora – vuole continuare la sua avventura in bianconero.

Da gennaio sarà libero di trovarsi una nuova sistemazione, a cifre sicuramente vantaggiose, visto che poi andrà in scadenza.

Vlahovic, colpaccio o flop? Il pensiero dei tifosi

Dusan è uno dei quei calciatori che divide. Colpa del suo rendimento, spesso al di sotto delle aspettative. “I gol li fa, non è un fenomeno, ma penso che in una squadra adatta potrebbe anche arrivare a 20 reti” commenta un tifoso.

“Un giocatore da Fiorentina o Bologna, non da big” sentenzia un altro utente. E ancora: “In un contesto diverso Dusan farebbe sfracelli. È forte, ma ha bisogno dell’allenatore giusto che gli faccia sentire la sua fiducia”.