Juventus-Orsolini, Bologna stizzito

Le voci su un possibile ritorno alla Juventus di Orsolini, che potrebbe essere controriscattato dai bianconeri, stanno infastidendo il Bologna, come ammette il ds dei rossoblu Bigon: "Queste voci mi danno un po' fastidio, soprattutto per il ragazzo che deve scendere in campo. Adesso siamo concentrati sul campo e Riccardo deve finire bene la stagione, per essere convocato per l'Europeo ma anche per il Bologna. Dobbiamo restare concentrati sulla seconda parte di stagione. Poi vedremo, ma il giocatore è del Bologna, non è sul mercato, quindi inutile parlarne".

Sul rinnovo di Palacio: "Attendo anch'io la sua decisone, ma ho letto le sue dichiarazioni e mi fa piacere sapere che lui è entusiasta e carico anche per il futuro. Da parte nostra c'è sempre apertura nei confronti di un grande ragazzo e grande giocatore. Sarei felice se continuasse".

SPORTAL.IT | 05-02-2020 12:49