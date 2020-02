Juventus, ottime notizie dall'infermeria

La Juventus e Maurizio Sarri ritrovano Gonzalo Higuain per la trasferta di Lione. Il club comunica che l'argentino ha superato la lombalgia, e sarà subito a disposizione per la gara di Champions. Buone notizie anche per Douglas Costa, che ha disputato una parte di seduta in gruppo.

"Antivigilia di Champions League: la Juve si è ritrovata nella mattinata di oggi al JTC, con focus sugli ottavi di finale di mercoledì contro il Lione. Nella sessione odierna, la squadra si è concentrata sulla preparazione della sfida di UCL, con consueta partitella per chi non è sceso in campo a Ferrara.Higuain è rientrato in gruppo svolgendo la seduta di allenamento completa, mentre Douglas Costa ha disputato una piccola parte dell’allenamento in gruppo".

SPORTAL.IT | 24-02-2020 16:21