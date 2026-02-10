Juventus: da Ottolini avvertimento all’Inter su McKennie, poi risponde al segnale di Vlahovic sul rinnovo

Il d.s. bianconero ha lanciato un messaggio ai nerazzurri sul rinnovo di contratto dello statunitense. Poi la risposta all’esultanza del serbo contro la Lazio

Marco Ottolini, d.s. della Juventus, ha lanciato un avvertimento chiaro all’Inter, che da qualche tempo ronza attorno a Weston McKennie: i bianconeri sono assolutamente decisi a ottenere il rinnovo di contratto del centrocampista americano. Ma il direttore sportivo ha anche riaperto la porta al prolungamento di Dusan Vlahovic, facendo segno di aver colto il segnale lanciato dal serbo durante la partita con la Lazio.

Rinnovo di McKennie, le parole di Ottolini

“I giocatori forti li vogliamo tenere”. Questa la risposta di Marco Ottolini, d.s. della Juventus, al giornalista che, su Sky Sport, gli chiedeva del rinnovo di Weston McKennie, giocatore da sempre utile alla causa bianconera, ma che in questa stagione pare aver compiuto il definitivo salto di qualità, rivelandosi un elemento fondamentale della squadra allenata da Luciano Spalletti.

Il messaggio all’Inter

Analizzando quanto avvenuto nelle ultime settimane, che hanno visto accendersi l’interesse dell’Inter nei confronti di McKennie, le parole di Ottolini suonano come un vero e proprio avvertimento ai nerazzurri: con McKennie perdete tempo, resta alla Juve.

“McKennie sta facendo bene, è un giocatore di grande quantità e qualità, un giocatore instancabile, che sta avendo numeri importanti – ha poi aggiunto Ottolini – , stiamo procedendo con i colloqui con lui e con il suo entourage”. Insomma, la Juventus non ha alcuna intenzione di perdere il giocatore statunitense e, per di più, in favore di una rivale come l’Inter.

La risposta al segnale di Vlahovic

Nel corso dell’intervista a Sky Sport, Ottolini ha anche riaperto la porta al rinnovo di Dusan Vlahovic, rispondendo a quello che è stato il messaggio nascosto dal centravanti serbo all’Allianz Stadium, durante la gara con la Lazio: al 2-2 di Kalulu al 95’, Vlahovic, che ha seguito la partita da tifoso essendo infortunato, si è lasciato andare a un’esultanza smodata, difficilmente associabile a un giocatore in scadenza che vede il suo futuro lontano dalla Juventus.

“L’esultanza di Dusan? Questa è stata una delle considerazioni che abbiamo fatto…”, ha dichiarato Ottolini facendo capire di aver compreso il segnale lanciato dal serbo. E, subito dopo, il d.s. ha lanciato a sua volta un messaggio al giocatore: “Se il discorso per il rinnovo è chiuso? No”. Tra la Juventus e Vlahovic tutto può ancora accadere.