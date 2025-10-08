Juventus, Ottolini del Genoa in pole come nuovo d.s.: il significato della scelta di Comolli  

Il dirigente del Grifone è il grande favorito per il ruolo di direttore sportivo dei bianconeri: l’abilità nello scouting un indizio sulla strada che intende battere il club sul mercato

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Salgono le quotazioni di Marco Ottolini come prossimo d.s. della Juventus: Damien Comolli ha scelto di puntare sull’attuale direttore sportivo del Genoa per completare il reparto tecnico della dirigenza bianconera. Una scelta, quella del d.g., che fornisce un indizio importante sulla strada che la Juve vorrà battere nelle prossime sessioni di mercato.

Juventus, Ottolini favorito come nuovo d.s.

Manca ancora qualche passaggio formale, ma Marco Ottolini è ormai vicinissimo a entrare nella dirigenza della Juventus. Lo ha rivelato il giornalista Fabrizio Romano, indicando nel direttore sportivo del Genoa il grande favorito al ruolo di nuovo d.s. dei bianconeri.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Juve e Ottolini si corteggiano da mesi, ma il d.g. Damien Comolli sarebbe ora pronto a inserire una nuova figura dirigenziale all’interno dello staff bianconero: il 45enne, che dal 2018 al 2022 ha già lavorato alla Juve come osservatore membro dello scouting internazionale, andrebbe ad affiancare il direttore tecnico Francois Modesto e lo stesso Comolli.

La svolta della Juventus con Ottolini

Nel nuovo assetto dirigenziale della Juventus, Comolli resterebbe a capo delle operazioni di mercato della prima squadra, mentre a Ottolini sarebbe affidato principalmente compiti di scouting, la sua specialità. La sua prossima nomina svela di fatto quella che è l’intenzione della Juventus nelle prossime campagne acquisti: Ottolini è un dirigente specializzato nell’individuare talenti con ampi margini di crescita in squadre medio-piccole, campionati europei non di prima fascia e campionati minori in Italia.

Con lui, dunque, la Juve punta a scandagliare con maggiore attenzione il mercato europeo, alla ricerca di calciatori con un cartellino dal valore ancora contenuto. Il che rappresenta quasi un obbligo per un club che negli ultimi due anni ha investito complessivamente quasi 350 milioni di euro sul mercato, con risultati per ora deludenti.

Genoa, gli affari firmati Ottolini

Ottolini, invece, viene da anni estremamente positivi al Genoa, tornato in serie A nel 2023 proprio al termine della sua prima stagione da d.s.. Ma è soprattutto sul piano finanziario che Ottolini ha centrato una importante serie di successi per il club rossoblù: considerando le operazioni di mercato (acquisti e cessioni), negli ultimi 4 anni, il Genoa ha un saldo attivo di oltre 40 milioni.

E Ottolini può vantare nel suo curriculum una serie di scoperte (e plusvalenze) non da poco: da Mateo Retegui a Josep Martinez, da Radu Dragusin a Koni De Winter, fino ad Honest Anahor, il 17enne del vivaio ceduto all’Atalanta per 17 milioni di euro. Il prossimo affare per il Genoa potrebbe essere Brooke Norton-Cuffy, prelevato da Ottolini nell’Academy dell’Arsenal per 2 milioni di euro e che oggi ha già ampiamente quintuplicato il suo valore. L’esterno inglese è destinato a lasciare il Grifone: quando lo farà, però, Ottolini dovrebbe già essere volato a Torino.