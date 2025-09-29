Juventus, il padre di Huijsen sputa veleno su Giuntoli e Thiago Motta: la verità sull'addio del difensore

Il genitore del 20enne centrale del Real Madrid allo scoperto sull'addio ai bianconeri: "Non potevamo crederci, è stato uno shock". Ma in Spagna è finito sott'accusa

Uno dei rimpianti della Juventus è senza dubbio Dean Huijsen, ceduto a cuor leggero al Bournemouth, che in estate l’hai poi venduto per 60 milioni al Real Madrid. Un addio che il difensore avrebbe voluto evitare a tutti i costi, come raccontato a TuttoSport dal padre, che sputa veleno su Giuntoli e Thiago Motta.

Juventus, il padre di Huijsen rompe il silenzio sull’addio

Alla Juventus Huijsen stava benissimo. Di più, a meraviglia. Parola di Donny Huijsen, padre del giovane difensore del Real Madrid. “Parla benissimo italiano ed era ben voluto da tutti, sia dai compagni sia dallo staff”, dice. Insomma, avrebbe voluto continuare la sua esperienza in Italia dopo il prestito alla Roma.

Poi, quello che definisce un fulmine a ciel sereno. La volontà da parte del club di privarsi del giocatore. “Non ci potevamo credere, ci siamo rimasti di sasso”. Uno shock. Quindici milioni più 3 di bonus: ecco la cifra con cui il Bournemouth ha convinto la Signora a cedere il classe 2005 nato ad Amsterdam ma nazionale spagnolo, il cui talento – nella Torino bianconera – era già noto.

Duro attacco a Giuntoli e Thiago Motta

Il passato non si cancella né tanto meno si dimentica. E sul banco degli imputati finiscono ancora una volta Giuntoli e Thiago Motta. L’attacco è feroce, diretto, brutale. Così come “brutale” – per ammissione del genitore del centrale – è stato l’allenatore italo-brasiliano con il figlio.

Donny Huijsen racconta la sua verità su come si è consumata la frattura: “Giuntoli è stato categorico e Motta brutale quando gli hanno comunicato che non faceva più parte del progetto”. Al giocatore fu anche negato il permesso di allenarsi con la prima squadra.

Tempi duri al Real: il difensore sott’accusa

Col Real Madrid non sta andando benissimo. La bufera è scoppiata in seguito all’ultima prestazione negativa fornita nel derby della capitale spagnolo che i blancos hanno perso 5-2 contro l’Atletico al Metropolitano.

I tifosi hanno criticato il 20enne sui social, invitando Xabi Alonso a preferirgli Asencio. “Non è così bravo come lo si dipinge”: questa la critica mossa dalla maggior parte dei sostenitori delle merengues evidenziata dal quotidiano As. Tempi duri per Dean, il rimpianto della Juve che rimpiange la Juve.