Analizzata la sconfitta subita a Napoli, la Juventus è chiamata a ricompattarsi attorno alle certezze (poche) costruite in queste settimane e a conquistare tre punti determinanti sul versante Champions. Luciano Spalletti, nuovo allenatore succeduto a Igor Tudor, è chiamato a centrare il risultato pieno in questa sesta giornata della fase campionato contro il Pafos in Champions League. In questa edizione della massima rassegna europea i risultati sono eloquenti: un successo, una sconfitta e tre pareggi. Appuntamento, dunque, a questa sera a Torino all’Allianz per in campo a partire dalle ore 21.
- La situazione della Juventus e del Pafos
- Dove vedere Juventus-Pafos in diretta tv
- Juventus-Pafos in streaming
- Probabili formazioni
- L'arbitro, VAR e AVAR
La situazione della Juventus e del Pafos
I bianconeri dopo il pirotecnico 4-4 interno contro il Borussia Dortmund all’esordio e il 2-2 in trasferta contro il Villarreal, hanno registrato il prevedibile ko contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu (rete decisiva di Jude Bellingham) pareggiando poi 1-1 tra le mura amiche contro i portoghesi dello Sporting Lisbona e raccogliendo il primo successo grazie al 3-2 in Norvegia contro il Bodo/Glimt grazie a Jonathan David. La squadra di Juan Carlos Carcedo è tra le grandi rivelazioni del torneo: sconfitta solo dal Bayern Monaco, ha raccolto i pareggi contro Olympiacos, contro il Kairat Almaty e nell’ultima uscita contro il Monaco. A completare il quadro il successo interno contro il Villarreal firmato Derrick Luckassen. Stasera se la vedono con la Juve, a Torino.
Ricapitolando, dunque, di seguito riportiamo le informazioni utili per seguire la sfida in calendario questa sera, 10 dicembre:
- Partita: Juventus-Pafos
- Diretta: Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K
- Streaming: SkyGO, Now
- Data: 10 dicembre 2025
- Orario: 21
- Competizione: Champions League
Dove vedere Juventus-Pafos in diretta tv
Per quanti intendere seguire in diretta la sfida tra Juventus e Pafos, partita valida per la sesta giornata di Champions, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4k.
La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile, commento Giancarlo Marocchi, inviati Paolo Aghemo e Giovanni Guardalà, Diretta Gol Federico Zancan.
Dagli studi, ampio spazio dedicato a pre e post partita con Champions League Show, condotto da Mario Giunta per lo studio delle 18 e gli appuntamenti serali del mercoledì, e il ritorno di Federica Masolin per i pre e postpartita serali del martedì a partire da questa sera. In studio, insieme a Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero, Faouzi Ghoulam e Mario Giunta.
Juventus-Pafos in streaming
Ricordiamo che, per gli abbonati, è disponibile anche la possibilità di seguire la partita tra Juventus e Pafos per quanti fossero in mobilità oppure ricorressero a un tablet o altro device previsto.
Partita visibile, quindi, anche in diretta streaming sull’app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e live a pagamento del medesimo gruppo.
DOVE VEDERE IN DIRETTA TV E STREAMING JUVENTUS-PAFOS
Probabili formazioni
Passiamo al capitolo probabili formazioni. Senza Vlahovic e Gatti, entrambi in fase di recupero post operatoria, Spalletti deve rimaneggiare soprattutto il reparto arretrato della Juventus che per questa sfida vede in vantaggio Di Gregorio tra i pali, davanti a lui Kalulu, Kelly, Koopmeiners confermato in questo ruolo. Linea di centrocampo a quattro dietro a Zhengrova e Yildiz, Openda davanti. Di seguito l’undici più probabile:
- JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; Openda. Allenatore: Spalletti.
- PAFOS (4-2-3-1): Michail; Bruno, Luckassen, David Luiz, Goldar; Sunjic, Pepe; Correia, Dragomir, Orsic; A. Silva. Allenatore: Carcedo.
L’arbitro, VAR e AVAR
La sfida Juventus-Pafos sarà diretta dallo spagnolo Gil Manzano, coadiuvato dagli assistenti Ángel Nevado e Guadalupe Porras Ayuso, quarto uomo José Luis Munuera, al Var Guillermo Cuadra Fernandez e AVar Cesar Soto Grado. Gil Manzano ha due precedenti con la Juventus. La prima risale alla stagione 2021/22, quando lo spagnolo è stato designato per la gara di Champions contro il Chelsea: un match che i bianconeri sono riusciti a portare a casa. Un secondo incontro è stato quello dello scorso anno contro l’Aston Villa, terminato in parità (0-0).