Juventus-Pafos, formazioni ufficiali: Spalletti esclude David e sceglie Openda, sorpresa Miretti, c’è Zhegrova

Contro il Pafos la Juventus è chiamata a vincere per risalire la classifica della Champions League. Per l'occasione a David Spalletti preferisce Openda, mentre a centrocampo spazio per Miretti

Sesta giornata di Champions League che a sorpresa assume i contorni di uno scontro diretto per la Juventus, chiamata a battere la rivelazione Pafos (che come la Vecchia Signora ha 6 punti in classifica) per allontanarsi dalla zona eliminazione e provare l’ultimo assalto alle posizioni che garantiscono l’accesso diretto agli ottavi di finale.

Il percorso di Juventus e Pafos

Dopo la sconfitta contro il Napoli la Juventus proverà subito a rialzarsi in Champions League, competizione dove in stagione ha raccolto più delusioni che altro e dove con 6 punti si trova a un passo dalla zona eliminazione, da cui è uscita la scorsa giornata grazie alla vittoria contro il modesto Bodo/Glimt, la prima di questa edizione. Se i bianconeri possono essere considerati una delle delusioni di questa Champions League, i ciprioti del Pafos sono invece una delle più piacevoli sorprese di questa edizione, dove hanno gli stessi punti della Juventus e si sono tolti anche lo sfizio di battere il Villareal.

Le scelte di Spalletti

Per l’occasione Spalletti, che deve ancora fare i conti con l’emergenza in difesa dove trova ancora spazio un riadattato Koopmeiners, che insieme a Kelly e Kalulu avrà il compito di difendere la porta protetta da Di Gregorio. A centrocampo spazio invece per Locatelli e Miretti, mentre sulle fasce agiranno McKennie e Cambiaso. Davanti invece l’unica punta sarà Openda, sostenuto dai trequartisti Zhegrova e Yildiz.

Le scelte di Carcedo

Carcedo invece risponde schierando la squadra con il 4-2-3-1 con in porta Michail, difeso da Bruno, Luckassen, David Luiz e Goldar. In mediana troviamo invece Sunjic e Pepe, mentre sulla trequarti giocheranno Correia, Dragomir e Orsic alle spalle dell’unica punta Silva.

Le formazioni ufficiali

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; Openda. Allenatore: Luciano Spalletti.

Pafos (4-2-3-1): Michail; Bruno, Luckassen, David Luiz, Goldar; Sunjic, Pepe; Correia, Dragomir, Orsic; A. Silva. Allenatore: Juan Carlos Carcedo.