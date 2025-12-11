Juventus-Pafos, moviola: Zhegrova, è arrivata la risposta, l'imbarazzo di Spalletti, cosa è successo

Classe 1984, Jesús Gil Manzano, l’arbitro designato per Juventus-Pafos, ha debuttato nel massimo campionato spagnolo nel 2012 ed è entrato a far parte degli arbitri Fifa nel 2014. In carriera ha seguito 3 finali di diverse competizioni spagnole. Il fischietto spagnolo, a detta anche di ex colleghi, è considerato permaloso ma i numeri parlano per lui: ha debuttato in Liga a soli 28 anni e poco prima di compierne 30 è stato nominato internazionale, risultando il più giovane di sempre nel proprio Paese a raggiungere il traguardo.
Viene chiamato l’arbitro senza paura, fu il primo infatti a mostrare un cartellino rosso a Leo Messi, fresco pallone d’oro, nella finale della Supercoppa Spagnola del 2021 vinta dall’Athletic e a concedere tre rigori contro il Real Madrid in una stessa partita, nel 2020 contro il Valencia. Oltre che un arbitro affermato, Manzano è anche un signor studente: è infatti laureato in Scienze Ambientali all’Università di Salamanca, ha ottenuto due master (uno sulla prevenzione dei rischi sul lavoro e uno sulle risorse rinnovabili e l’ingegneria energetica) e sta proseguendo il percorso accademico alla facoltà di Psicologia. Vediamo come se l’è cavata ieri all’Alliaz.
I precedenti con la Juve
Tre i precedenti col fischietto spagnolo: un pari con l’Aston Villa l’anno scorso, una vittoria col Chelsea nel 2021 e un ko a Lione nel 2020.
L’arbitro ha ammonito 2 giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Nevado e Porras Ayuso con Munuera IV uomo, Cuadra Fernandez al Var e Soto Grado all’Avar, l’arbitro ha ammonito Sunic e Locatelli.
Juve-Pafos, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Nei primi 45′ il Pafos fa soffrire i bianconeri. Imbarazzanti alcune situazione difensive, come ha ammesso Spalletti. C’era grande attesa per il debutto dal 1′ di Zhegrova: a Napoli era stato chiesto all’ex ct perchè non giocasse mai dall’inizio e la risposta era stata piccata: “Se lo metto dal 1′ vi accorgerete perchè non gioca mai”.
Detto fatto se ne sono accorti tutti al punto che il giocatore è stato sostituito dopo 45′ anonimi. Primo giallo al 44′, è per Sunjic dopo un fallo su Yildiz.Al 55′ giallo ai danni di Locatelli dopo un fallo su David Luiz. Regolari nella ripresa i gol di McKennie e David. Dopo il recupero Juve-Pafos finisce 2-0.