Juventus-Pafos, moviola: Zhegrova, è arrivata la risposta, l'imbarazzo di Spalletti, cosa è successo

La prova dell’arbitro Gil Manzano all’Allianz Stadium nella gara di Champions League analizzata ai raggi X, il fischietto spagnolo ne ha ammoniti 2

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Classe 1984, Jesús Gil Manzano, l’arbitro designato per Juventus-Pafos, ha debuttato nel massimo campionato spagnolo nel 2012 ed è entrato a far parte degli arbitri Fifa nel 2014. In carriera ha seguito 3 finali di diverse competizioni spagnole. Il fischietto spagnolo, a detta anche di ex colleghi, è considerato permaloso ma i numeri parlano per lui: ha debuttato in Liga a soli 28 anni e poco prima di compierne 30 è stato nominato internazionale, risultando il più giovane di sempre nel proprio Paese a raggiungere il traguardo.

Viene chiamato l’arbitro senza paura, fu il primo infatti a mostrare un cartellino rosso a Leo Messi, fresco pallone d’oro, nella finale della Supercoppa Spagnola del 2021 vinta dall’Athletic e a concedere tre rigori contro il Real Madrid in una stessa partita, nel 2020 contro il Valencia. Oltre che un arbitro affermato, Manzano è anche un signor studente: è infatti laureato in Scienze Ambientali all’Università di Salamanca, ha ottenuto due master (uno sulla prevenzione dei rischi sul lavoro e uno sulle risorse rinnovabili e l’ingegneria energetica) e sta proseguendo il percorso accademico alla facoltà di Psicologia. Vediamo come se l’è cavata ieri all’Alliaz.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I precedenti con la Juve

Tre i precedenti col fischietto spagnolo: un pari con l’Aston Villa l’anno scorso, una vittoria col Chelsea nel 2021 e un ko a Lione nel 2020.

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Nevado e Porras Ayuso con Munuera IV uomo, Cuadra Fernandez al Var e Soto Grado all’Avar, l’arbitro ha ammonito Sunic e Locatelli.

Juve-Pafos, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Nei primi 45′ il Pafos fa soffrire i bianconeri. Imbarazzanti alcune situazione difensive, come ha ammesso Spalletti. C’era grande attesa per il debutto dal 1′ di Zhegrova: a Napoli era stato chiesto all’ex ct perchè non giocasse mai dall’inizio e la risposta era stata piccata: “Se lo metto dal 1′ vi accorgerete perchè non gioca mai”.

Detto fatto se ne sono accorti tutti al punto che il giocatore è stato sostituito dopo 45′ anonimi. Primo giallo al 44′, è per Sunjic dopo un fallo su Yildiz.Al 55′ giallo ai danni di Locatelli dopo un fallo su David Luiz. Regolari nella ripresa i gol di McKennie e David. Dopo il recupero Juve-Pafos finisce 2-0.