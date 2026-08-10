Juventus, Paganini fa sognare i tifosi: ecco il portiere che vuole Spalletti al posto di Di Gregorio

Per l'esperto di mercato della Rai i bianconeri faranno un'offerta per lo spagnolo Unai Simon, l'ex Monza fuori rosa se non si troverà un acquirente

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

C’era una volta Buffon. Per venti lunghi anni. Prima di lui una lunga tradizione di portieri super da Combi a Zoff e Tacconi, dopo di lui la parentesi infelice di Van der Sar e l’ottimo colpo Szczesny ma da quando il polacco è andato via la Juventus si è ritrovata a dover affrontare il tema-portiere e la situazione con Di Gregorio è giunta a un punto di non ritorno. Le ultime papere nell’amichevole con l’Inter sono solo la punta dell’iceberg di una mancanza di serenità dopo un anno grigio e da mesi il club sta cercando invano il suo erede.

La Juve venderà Di Gregorio

Carnevali continua a lavorare per cedere Di Gregorio (sempre più sfiduciato specie dopo la gara con l’Inter), il club bianconero vuole piazzarlo con la formula del titolo definitivo/prestito con obbligo. È stato proposto a diversi club (Valencia e Marsiglia nelle scorse ore) ma, al momento, nessuna situazione avanzata. Il rischio è che il giocatore possa finire fuori rosa non appena sarà acquistato un altro portiere ma chi ci sarà a difendere i pali della Vecchia Signora nella prossima stagione? Ballano da troppo tempo i nomi di Vicario e Suzuki mentre non sembrano troppo attendibili le voci su Trubin a Atubolu.

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La girandola di nomi per la porta

Trubin – come informa l’esperto Fabrizio Romano – è stato proposto alla Juventus un paio di settimane fa, la Juve ha fatto le sue valutazioni come le ha fatte su Atubolu, del Freiburgo, su diversi portieri che sono stati offerti. È chiaro che quando un top club come la Juve cerca un portiere ne vengono offerti tanti ed è assolutamente normale, ma in questo momento su Trubin, il Benfica fa sapere di non avere notizie dalla Juventus da un po’ di settimane, quindi al momento il discorso non si è riscaldato.

Paganini rivela l’interesse per Unai Simon

Un nome nuovo lo dà Paolo Paganini. L’esperto di mercato della Rai scrive su X/twitter: “La Juventus farà un tentativo concreto per Unai Simon portiere della Spagna e dell’Athletic Bilbao costa 25 milioni di euro. Il portiere è diventata la vera priorità rispetto al difensore (Lucumi) al centrocampista (Kessie) e alla punta (Zirkzee)”.

Lo scetticismo dei tifosi

Sul web i tifosi sono per metà entusiasti e per metà scettici: “Per 25 milioni ti danno i guanti di Unai Simon” e poi: “Cioè mi stai dicendo che il portiere campione del mondo costa 25 milioni e noi stiamo perdendo tempo appresso a Suzuki e Trubin etc etc? Quaocosa non torna” e anche: “Speriamo che lo facciano.. Unai Simon è un portiere “atipico” per la Juventus, ma sicuramente ha la personalità che manca a Di Gregorio” e ancora: “Eh magari, Unai Simon ottimo portiere, poco reclamizzato”

C’è chi scrive: “Non ci credo neanche se lo vedo che lo vendono a 25…. almeno il doppio” e poi: “è da andare a prendere a casa, farlo salire su una carrozza d’oro trainata da cavalli bianchi e istituire un’ora di lingua basca a margine di ogni allenamento per tutta la rosa della Juve” e anche: “Unai Simon sarebbe decisamente il miglior portiere di tutti…ma non accadrà mai purtroppo” e infine: “Portiere indispensabile ma da quello che ho visto, credo che la priorità per questa Juventus sia un centrocampista alla Pirlo, capace di costruire gioco, del passaggio illuminante..e non credo possa essere Kessie, opinione personale”