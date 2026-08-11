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CALCIO SERIE A

Juventus-Palermo 2-0, pagelle: Conceiçao ispira, Yildiz e Milik colpiscono, Kolo Muani rimandato

La Juventus mostra margini di miglioramento e riscatta il ko con l'Inter battendo senza affanni il Palermo, prima del ritorno a Torino: Conceiçao ispirato, a segno Yildiz e Milik

5 min di lettura

Carmine Roca

Carmine Roca

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

La Juventus ha chiuso la tournée estiva tra Hong-Kong e l’Australia battendo il Palermo a Perth, prima del rientro a Torino. Decide un gol di Yildiz sul tramonto del primo tempo. Prima da titolare per Alajbegovic e Kolo Muani nel 4-2-3-1 di Spalletti. Perin in porta, in difesa si rivede Gatti, con lui Koopmeiners (sempre richiesto dal Bologna); Douglas Luiz in mediana e ammonito dopo soli 5′ di gioco per una trattenuta. Pippo Inzaghi si è schierato a specchio: Hernani sulla trequarti, Pohjanpalo unica punta. Buona la spinta sulla destra di Celik e Conceiçao nelle prime battute del match.

Il portoghese crea la prima palla-gol al 24′, tagliando il campo dalla destra e calciando col sinistro: palla sul fondo. Lo imita Yildiz, che calcia al volo sopra la traversa poco più tardi. Il banco salta al 44′, per merito del 10 turco, ma sono sempre Celik e Conceiçao a costruire l’azione, conclusa sulla ribattuta di Joronen. Il Palermo si fa vedere solo al 45′ con un tiro di Johnsen dalla distanza respinto da Perin.

A inizio ripresa Spalletti, che ha tenuto in panchina Di Gregorio dopo gli errori con l’Inter, propone subito Zhegrova per Conceiçao, si fa vivo pure Kolo Muani, anonimo nel primo tempo, ma Joronen si esalta. Il francese sbaglia ancora al 15′, quando da buona posizione calcia alle stelle. L’ex PSG poi lascia il campo assieme a Yildiz e Alajbegovic, dentro Boga, che preoccupa immediatamente Joronen. Il Palermo risponde con i tiri di Vavassori e Strefezza che non sorprendono Perin, nel finale il 2-0 di Milik al termine di un’azione personale e una super parata del portiere bianconero su Le Douaron.

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A Conceiçao basta un tempo, sorpresa Koop, Kolo Muani spreca

Conceiçao 7 - Ispirato, il migliore in campo tra le fila bianconere. Gli basta solo il primo tempo per brillare. Mostra una buonissima sintonia con Celik, sfiora il gol e lo fa segnare a Yildiz prima dell'intervallo.

Yildiz 7 - Inizia lento, poi prende confidenza con la partita. Prima scarica alto sugli sviluppi di un corner, poi si fa trovare pronto sulla respinta di Joronen per segnare l'1-0.

Milik 7 - Un gol annullato e un altro validissimo, costruito con un'azione personale: tutto in un paio di minuti, nel finale di partita. Il polacco batte un colpo.

Perin 6,5 - La parata più difficile al 90' sulla conclusione di Le Douaron, ma già in precedenza si era disimpegnato sui tiri di Vavassori e Strefezza.

Celik 6,5 - Dinamico e propositivo, scambia con Conceiçao, ara la fascia destra e crea superiorità.

Koopmeiners 6,5 - Spalletti lo schiera al centro della difesa, in qualità di regista. Tiene la difesa alta e non rischia nulla nel primo tempo.

Douglas Luiz 5,5 - Pronti, via e si fa ammonire. Ha spazi per affondare in area, ma non li sfrutta

Alajbegovic 5,5 - Ha bisogno di integrarsi con i nuovi compagni, stessa prestazione offerta contro l'Inter, ma stavolta non commette errori alla conclusione in porta.

Kolo Muani 5 - Primo tempo da spettatore non pagante, avrebbe il modo per farsi perdonare subito, a inizio ripresa, ma si fa murare da Joronen a pochi passi dalla porta. Sbaglia ancora intorno all'ora di gioco sparando alto da buona posizione.

Joronen alza il muro, male Hernani e Pohjanpalo

Joronen 6,5 - Un po' incerto nella respinta che porta al gol di Yildiz a fine primo tempo, ma si riscatta benissimo sulla botta di Kolo Muani a inizio ripresa e poi su Boga.

Ceccaroni 6,5 - Impegnato dal forcing bianconero in apertura di gara, difende con ordine nonostante il traffico in area rosanero.

Hernani 5 - Passo lento, non riesce a emergere per la costante pressione della Juventus e per la debole, sua, propensione al gioco di prima.

Pohjanpalo 5 - Assente ingiustificato, il finlandese non lascia traccia per tutta l'ora di gioco che rimane in campo. Fallito un test importante.

Spalletti arma la trequarti: Conceiçao c'è, Yildiz in crescendo, Alajbegovic...

La trequarti bianconera è ricca di talento dopo l'arrivo di Alajbegovic e le conferme di Zhegrova e Boga, che vanno ad aggiungersi ai leader Yildiz e Conceiçao. C'è ancora qualcosa da registrare, ma qualcosa di interessante si è visto, sia contro l'Inter, sia oggi contro il Palermo.

Conceiçao è in forma campionato, si intende bene con Celik e sulla destra non ha rivali. Yildiz ha bisogno di ritrovare la forma migliore, ma il gol ai rosanero fa morale e dà fiducia. Per quanto riguarda Alajbegovic, c'è da aspettare, vuoi per la giovane età del bosniaco, vuoi per un sistema di gioco da comprendere appieno. Nel finale sprazzi di Zhegrova e Boga, con le squadre ormai stanche.

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