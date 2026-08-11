Juventus-Palermo 2-0, pagelle: Conceiçao ispira, Yildiz e Milik colpiscono, Kolo Muani rimandato

La Juventus mostra margini di miglioramento e riscatta il ko con l'Inter battendo senza affanni il Palermo, prima del ritorno a Torino: Conceiçao ispirato, a segno Yildiz e Milik

La Juventus ha chiuso la tournée estiva tra Hong-Kong e l’Australia battendo il Palermo a Perth, prima del rientro a Torino. Decide un gol di Yildiz sul tramonto del primo tempo. Prima da titolare per Alajbegovic e Kolo Muani nel 4-2-3-1 di Spalletti. Perin in porta, in difesa si rivede Gatti, con lui Koopmeiners (sempre richiesto dal Bologna); Douglas Luiz in mediana e ammonito dopo soli 5′ di gioco per una trattenuta. Pippo Inzaghi si è schierato a specchio: Hernani sulla trequarti, Pohjanpalo unica punta. Buona la spinta sulla destra di Celik e Conceiçao nelle prime battute del match.

Il portoghese crea la prima palla-gol al 24′, tagliando il campo dalla destra e calciando col sinistro: palla sul fondo. Lo imita Yildiz, che calcia al volo sopra la traversa poco più tardi. Il banco salta al 44′, per merito del 10 turco, ma sono sempre Celik e Conceiçao a costruire l’azione, conclusa sulla ribattuta di Joronen. Il Palermo si fa vedere solo al 45′ con un tiro di Johnsen dalla distanza respinto da Perin.

A inizio ripresa Spalletti, che ha tenuto in panchina Di Gregorio dopo gli errori con l’Inter, propone subito Zhegrova per Conceiçao, si fa vivo pure Kolo Muani, anonimo nel primo tempo, ma Joronen si esalta. Il francese sbaglia ancora al 15′, quando da buona posizione calcia alle stelle. L’ex PSG poi lascia il campo assieme a Yildiz e Alajbegovic, dentro Boga, che preoccupa immediatamente Joronen. Il Palermo risponde con i tiri di Vavassori e Strefezza che non sorprendono Perin, nel finale il 2-0 di Milik al termine di un’azione personale e una super parata del portiere bianconero su Le Douaron.