Juventus, Paratici aggiorna sulle condizioni di Ronaldo

Il direttore sportivo Fabio Paratici a Dazn ha parlato di Cristiano Ronaldo, che a Brescia non c'è causa infortunio: "Ha un piccolo fastidio all'adduttore, vedremo nei prossimi giorni come si sentirà e valuteremo con lo staff medico. E' chiaro che siamo dispiaciuti per questa assenza di oggi".

Sul premio Fifa: "Siamo dispiaciuti anche per il premio di ieri sera, pur rispettando tantissimo Messi che è un grandissimo giocatore, ma pensiamo e pensavamo che dopo la scorsa stagione, dopo aver vinto la Nations League, aver vinto il campionato italiano, aver vinto la Supercoppa Italiana, avendo giocato una grande Champions League, pensavamo che questo premio lo meritasse lui".

SPORTAL.IT | 24-09-2019 21:11