Juventus, Paratici: "Atalanta come il Leicester"

Fabio Paratici, in un'intervista per Tuttosport, ha parlato della lotta scudetto e della vittoria della Juventus di Sarri a San Siro.

"Il campionato è lungo, l'Inter è la rivale più accreditata e penso che anche la gara di Milano sia stata importante per dimostrare a noi stessi chi siamo".

Per strappare alla Juventus il primato, però, non ci sono solo i nerazzurri del grande ex Antonio Conte: "Il Napoli è forte e penso che anche l'Atalanta sia a questo livello. Non ha la storia delle altre, ma sul campo sta dimostrando di meritare tutto: può essere il Leicester italiano".

SPORTAL.IT | 15-10-2019 13:07