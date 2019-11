Juventus, Paratici categorico su Cristiano Ronaldo

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha parlato di mercato ai microfoni di Dazn. Secondo indiscrezioni i bianconeri a gennaio potrebbero rinforzare la rosa, se capitasse l'occasione giusta: "In questo momento non consideriamo l'idea. Abbiamo tre attaccanti ma anche una batteria importante di trequartisti. Possiamo giocare, come ha sottolineato il mister, con due sistemi di gioco e pensiamo di essere coperti a sufficienza", sono le parole del dirigente dei campioni d'Italia.

Cristiano Ronaldo ha saltato la trasferta contro l'Atalanta per il problema al ginocchio. Molti individuano una frizione tra il cinque volte Pallone d'Oro e Sarri, venuta alla luce dopo le due sostituzioni consecutive. Paratici è però categorico nello smentire qualsiasi spaccatura: "Non c'è nessun problema tra di noi, il mister e Ronaldo, c'è grande feeling".

"Ieri si sono parlati il mister e Cristiano e hanno deciso insieme, visto un fastidio al ginocchio che si porta dietro da 15 giorni, di continuare questo percorso e guarire per poi tornare ad allenarsi senza problemi", spiega.

Chi lascerà la Juventus a breve sarà invece Miralem Pjaca, in cerca di rilancio dopo anni difficili. Il giocatore, anche a causa di diversi infortuni, ha deluso in bianconero e anche in prestito allo Schalke 04 e alla Fiorentina.

Ora la condizione fisica è in netto miglioramento, e il calciatore verrà ceduto in prestito secco nella speranza di rilanciarlo, per poi cederlo a fine stagione.

