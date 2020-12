Juventus, Paratici sul caso Suarez: "Rifarei le stesse cose"

Il caso Suarez ha scosso la settimana della Juventus, che dopo la vittoria di Champions League torna in campo nel derby contro il Torino. Fabio Paratici ha risposto alle domande riguardanti l’esame farsa dell’attaccante uruguaiano, sul quale la procura di Perugia ha aperto un’indagine con tanto di avviso di garanzia per il dirigente bianconero.

Queste le parole ai microfoni di ‘Sky Sport’ da parte del dirigente di Madama: “Inopportuno scomodare un ministro? Credo non sia inopportuno parlare con una persona che si conosce da tanto tempo per chiedere un’informazione. Fare domande non è assolutamente un reato. Se rifarei le stesse cose? Certamente sì, assolutamente sì”.

Paratici ha spiegato poi il suo rapporto con Paola De Micheli, entrando nel merito della telefonata finita sotto inchiesta: “Sono amico di Paola De Micheli sin da quando eravamo ragazzi, siamo cresciuti insieme, siamo della stessa città, mi sembra noto, mi sembra che anche lei abbia già chiarito questa posizione ieri, quindi non avrei niente da aggiungere anche qui”.

