Juventus, Paratici svela un retroscena su Morata

Fabio Paratici, Chief football officer della Juventus, è tornato a parlare dell’acquisto di Alvaro Morata. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, il dirigente bianconero ha ribadito che lo spagnolo non era un ‘piano B’ e che, anzi, era il giocatore numero uno sul suo taccuino nella scorsa sessione di calciomercato.

“E’ sempre difficile rispondere quando le cose che tu dici alla fine sono credute poco – ha detto Paratici -. Morata è sempre stata una ‘soluzione A’ per noi, iniziale. Non c‘era l’apertura da parte dell’Atletico Madrid a un certo tipo di trasferimento e, quindi, ci siamo messi su altri calciatori. Quando si è verificata l’opportunità, siamo tornati al ‘piano A’ e siamo stati fortunati e bravi a continuare a seguirlo.

“Nel mercato bisogna essere sempre molto elastici perché, magari, la prima idea non è quella che riesci a portare a termine – ha aggiunto il Cfo della Juventus -. Però, Morata era uno che conoscevamo bene, sia come ragazzo che come calciatore, come caratteristiche e, quindi, era il primo tentativo che abbiamo fatto. Poi, logicamente, l’Atletico al prestito non apriva e abbiamo perseguito altre strade, ma quando si è ripresentata l’occasione l’abbiamo colta”.

OMNISPORT | 25-10-2020 21:11