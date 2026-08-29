Juventus-Parma 2-0 PAGELLE: Nico Gonzalez e Koopmeiners dal mercato ai gol. Vicario c'è, David e Kolo Muani no

L'argentino e l'olandese, sul mercato fino a pochi giorni fa, entrano e regalano tre punti ai bianconeri. Tutti i voti e i giudizi sui protagonisti del match.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Luciano Spalletti non ha mai fatto mistero sulla necessità di avere un centravanti fisico a disposizione. La dirigenza gli ha aggiunto Kolo Muani e David e così il tecnico toscano si è dovuto adeguare. In campo, però, le difficoltà realizzative della Vecchia Signora sembrano proprio le stesse della scorsa stagione. Il francese si allarga quando può lasciando troppo libera l’area e quando gli arriva l’opportunità non ha la cattiveria necessaria per convertirla in rete. Il canadese fa anche peggio, non trovando mai la posizione giusta e beccandosi all’uscita dal campo i fischi dell’Allianz Stadium.

Il Parma si blinda dietro non affacciandosi mai nella metà campo avversaria. Tra i bianconeri c’è soprattutto Chico Conceicao a ispirare la manovra, colpendo anche un palo. Il man of the match è però l’uomo più inatteso di tutti, ovvero Nico Gonzalez che entra e spacca la partita. L’argentino calcia tre volte in porta nel giro di 5 minuti e al terzo tentativo, complice una deviazione, segna l’1-0. Miracoloso anche Vicario che blinda il pari. Nel recupero il raddoppio è di Koopmeiners. Tra i ducali bene Corvi, poco ispirato El Bilal Touré.