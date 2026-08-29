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Juventus-Parma 2-0 PAGELLE: Nico Gonzalez e Koopmeiners dal mercato ai gol. Vicario c'è, David e Kolo Muani no

L'argentino e l'olandese, sul mercato fino a pochi giorni fa, entrano e regalano tre punti ai bianconeri. Tutti i voti e i giudizi sui protagonisti del match.

3 min di lettura

Alessio Raicaldo

Alessio Raicaldo

Web editor

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Luciano Spalletti non ha mai fatto mistero sulla necessità di avere un centravanti fisico a disposizione. La dirigenza gli ha aggiunto Kolo Muani e David e così il tecnico toscano si è dovuto adeguare. In campo, però, le difficoltà realizzative della Vecchia Signora sembrano proprio le stesse della scorsa stagione. Il francese si allarga quando può lasciando troppo libera l’area e quando gli arriva l’opportunità non ha la cattiveria necessaria per convertirla in rete. Il canadese fa anche peggio, non trovando mai la posizione giusta e beccandosi all’uscita dal campo i fischi dell’Allianz Stadium.

Il Parma si blinda dietro non affacciandosi mai nella metà campo avversaria. Tra i bianconeri c’è soprattutto Chico Conceicao a ispirare la manovra, colpendo anche un palo. Il man of the match è però l’uomo più inatteso di tutti, ovvero Nico Gonzalez che entra e spacca la partita. L’argentino calcia tre volte in porta nel giro di 5 minuti e al terzo tentativo, complice una deviazione, segna l’1-0. Miracoloso anche Vicario che blinda il pari. Nel recupero il raddoppio è di Koopmeiners. Tra i ducali bene Corvi, poco ispirato El Bilal Touré.

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Juventus, i top e i flop

  • Vicario 7 Miracoloso su Romero.
  • Koopmeiners 7 Segna al primo pallone toccato.
  • Conceicao 6,5 Il palo gli nega la gioia del gol ma è sempre attivo. Argento vivo.
  • Douglas Luiz 6,5 Non fa cose eclatanti però è dentro al gioco della squadra. Talvolta lo ispira. Sembra un giocatore ritrovato.
  • Lucumi 5,5 Quando entra Romero va un po' in difficoltà e Spalletti lo cambia. Era peraltro già ammonito.
  • Kolo Muani 5,5 Poco pulito tecnicamente negli appoggi e con una tendenza ad allargarsi lasciando troppo vuota l'area di rigore. Chiude però in crescendo.
  • David 5 Non trova mai la posizione giusta. Se doveva riprendersi la Juve, certamente ha sprecato un'altra chance.

Parma, i top e flop

  • Corvi 6,5 Bravo soprattutto su Nico Gonzalez.
  • Lontani 6+ Non era la partita più semplice per lui ma i segnali lanciati sono incoraggianti. Qualità nella gestione della palla, personalità nel chiamarla. Talento da seguire.
  • Touré 5,5 Poche chance per colpire. Facile preda della retroguardia bianconera.
  • Bernabé 5,5 Timido. Non prende in mano il centrocampo come la sua tecnica gli imporrebbe invece di fare.
  • Konate 5 Palla persa banalmente e raddoppio juventino che taglia definitivamente le gambe ai gialloblù.

Nico Gonzalez, il migliore in campo

  • Nico Gonzalez 7,5 Gli bastano cinque minuti - 5 - per cambiare la partita. In questo breve lasso di tempo calcia tre volte in porta e alla terza fa centro. Da uomo mercato e possibile risorsa da sfruttare.
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