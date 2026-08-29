Il bosniaco, entrato nella ripresa, rischia di commettere fallo da rigore sull’1-0 per un’entrata avventata sul centrocampista emiliano: Fourneau lascia correre senza essere richiamato

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Kerim Alajbegovic ha rischiato di rovinare il suo debutto con la Juventus, avvenuto oggi nella gara contro il Parma: al 77’, sul punteggio di 1-0, il bosniaco ha rischiato di commettere un fallo da rigore per un contatto in area bianconera con Mandela Keitaed, venendo graziato dall’arbitro Fourneau e dal Var. Per il designatore Daniele Orsato si prospettano nuove polemiche da gestire.

Juventus, Alajbegovic rischia il rigore all’esordio

È entrato per sbloccare la partita, ma Kerim Alajbegovic ha rischiato di mettere in seria difficoltà la Juventus. Nel giorno del suo esordio con la maglia bianconera, infatti, il talento bosniaco prelevato dal Bayer Leverkusen si è reso protagonista di un episodio destinato a far discutere e a riaccendere le polemiche sul mondo arbitrale. Al 77’, con la Juve in vantaggio per 1-0, Alajbegovic ha rischiato di commettere un fallo da rigore su Mandela Keita: nel tentativo di fermare il centrocampista del Parma, Alajbegovic è entrato in ritardo, mancando il pallone e rifilando un calcio alla parte esterna del piede sinistro dell’avversario, finito per terra.

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Juventus-Parma, Alajbegovic graziato da arbitro e Var

Un intervento parecchio dubbio, quello di Alajbegovic, che però è stato graziato dall’arbitro Francesco Fourneau: sul momento il direttore di gara ha lasciato giocare, con l’azione che si è poi trasformata in un rapido contropiede della Juventus, terminato con un fallo ai danni di Randal Kolo Muani e l’ammonizione rifilata a Troilo. A gioco fermo, nessuna segnalazione da parte del Var Francesco Meraviglia: Alajbegovic se l’è dunque cavata e poco dopo la Juventus ha chiuso la partita con la rete del 2-0 di Teun Koopmeiners.

Juventus-Parma, nuove polemiche per Orsato

L’episodio del presunto rigore su Mandela Keita è destinato a far discutere e a riaccendere i riflettori sulle prestazioni della squadra arbitrale guidata dal neo-designatore Daniele Orsato, in particolare riguardo all’intervento del Var e dell’utilizzo della review. Per la cronaca, durante la gara l’esperto arbitrale di Dazn Luca Marelli ha etichettato come “rischiosa” l’entrata di Alajbegovic, assolvendo però il bosniaco, l’arbitro e il Var: “Non è rigore”.

Il timido debutto di Alajbegovic

L’intervento su Mandela Keita è stato l’unico episodio da ricordare della gara di Alajbegovic, che nel giorno del suo esordio è apparso più impegnato nel soddisfare le richieste di ordine tattico di Luciano Spalletti che nel tentare la giocata in grado di cambiare la partita. Entrato al 57’ al posto di Jeremie Boga, Alajbegovic si è piazzato sull’out sinistro dell’attacco – la sua posizione preferita – ma non è riuscito a incidere palla al piede, facendosi apprezzare più per i ripiegamenti difensivi che per le invenzioni in attacco. In uno di questi, però, ha davvero rischiato grosso.