Juventus-Parma, c'era fuorigioco di Kelly prima del gol di David? Bufera su Cambiaso: "Ennesima ingenuità"

La sfida dello Stadium vista dai social: dubbio da moviola nell'azione del vantaggio, tifosi bianconeri furiosi per l'incredibile follia del terzino che stava per rovinare tutto.

Riecco il campionato. Dopo il Mondiale per Club, le amichevoli d’agosto e le telenovele di mercato, tornano le emozioni della Serie A. Juventus e Parma le protagoniste del match clou della prima domenica sera della stagione 2025-26, col pubblico dello Stadium che ha risposto presente alla chiamata. Tantissimi anche tifosi e appassionati che hanno seguito e commentato la sfida sui social. Con le immancabili polemiche. I dubbi da moviola, gli sfoghi per gli errori di questo o quel calciatore, le profezie che si sono avverate o che sono miseramente naufragate: insomma, tutto è tornato nella norma.

Juventus-Parma, il dubbio da moviola su Kelly

Ci mette un’oretta la Juventus a sbloccare il risultato contro il Parma: merito di David, che devia a rete da due passi il pallone offertogli su un piatto d’argento da Yildiz. Ma ecco che Pierluigi Pardo, in telecronaca su DAZN, solleva qualche dubbio: “Nell’azione che ha portato alla concessione del calcio d’angolo su cui è arrivato il gol, c’è da verificare la posizione di Kelly”. Un dubbio sciolto qualche minuto dopo dal talent arbitrale dell’emittente streaming, Luca Marelli: “Non c’è certezza, ma sembra che la posizione di Kelly al momento del passaggio sia effettivamente regolare“. Basterà per cancellare le discussioni? Ovviamente no.

Fuorigioco prima del gol Juve? Tifosi scatenati

“E ti pareva che Pardo non paventasse un fuorigioco di Kelly nell’azione che ha portato al gol di David”, scrive indispettito un tifoso bianconero su X. “E ti pareva che Marelli non giurasse sulla posizione regolare di Kelly“, replica ancor più sospettoso un sostenitore di un’altra squadra. Tra i più inviperiti gli interisti: “L’anno scorso per Bastoni si è creato il finimondo perché l’azione prima era finita la palla fuori.. Ora voglio vedere cosa si dirà sulla Juve dato che Kelly era in fuorigioco di almeno un metro e poi sul calcio d’angolo hanno segnato”. Qualche juventino si direbbe addirittura compiaciuto: “Ottimo! E c’era fuorigioco di Kelly sul cross che ha generato l’angolo. Domani sentiremo i pianti”.

La reazione folle e il rosso, putiferio su Cambiaso

Tutti d’accordo, invece, nel giudicare “folle” il fallo di reazione di Cambiaso che ha rischiato di compromettere il match della Juve, lasciando i compagni in dieci a una manciata di minuti dal termine, col punteggio ancora in bilico: 1-0. “Ennesima ingenuità, ricominciamo da dove avevamo finito“. E ancora: “Ma basta, che vada via, ogni partita cappellate ormai”. C’è chi si mostra preoccupato: “Che ingenuo, ora gli daranno come minimo due giornate“. Chi invita la società a piazzarlo sul mercato: “Vendetelo appena arriva un’offerta decente”. E chi sentenzia: “Espulsione a parte, aveva giocato molto male“.