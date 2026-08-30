Juventus-Parma, moviola: questi rigori ormai non li danno più, Cuesta protesta, la sentenza di Marelli

La prova dell’arbitro Fourneau all’Allianz Stadium nella seconda giornata di A analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn, il fischietto romano ha ammonito 5 giocatori

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Due rigori negati, uno che sicuramente non c’era e l’altro assai più dubbio, cinque ammoniti e una prova tuto sommato sufficiente per Fourneau nella seconda giornata di A a Torino. Vediamo cosa è successo all’Allianz Stadium.

Juve-Parma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 10′: è per Lucumi che fa fallo su Lontani Al 50′ un colpo di testa di Bremer viene intercettato in area da Bernabé che tocca col braccio. Il braccio di Bernabé è largo, ma la distanza tra i due giocatori è vicinissima e il trequartista del Parma è voltato e non vede il pallone partire. Per l’arbitro non è rigore. Al 54′ ammonito Locatelli per un intervento da dietro ai danni di Bernabé. Un minuto dopo giallo anche a Del Prato per proteste. Regolare al 62′ il gol di Nico Gonzalez

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Le proteste del Parma

Al 78′ Delprato serve Keita in area, ma il giocatore del Parma viene atterrato da Alajbegovic e gli emiliani protestano con veemenza, chiedendo un calcio di rigore. L’arbitro Fourneau lascia però correre e – con la partita sull’1-0 per la Juve – non concede il penalty. Subito dopo ammonito Troilo che trattiene vistosamente Kolo Muani. Valido all’88’ il raddoppio di Koopmeiners e dopo 6′ di recupero finisce 2-0 per la Juve.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi è Luca Marelli. L’esperto di Dazn si sofferma sul rigore negato al Parma e spiega: “Fate attenzione alle gambe dei due giocatori. Potrebbe sembrare un rigore evidente, ma se vediamo le immagini della telecamera 1, quella con cui siamo abituati a vedere la partita in diretta, noterete che la gamba di Keita si allarga verso Alajbegovic, mentre questo non va in direzione dell’avversario. Forneau è stato fortunato perché non aveva la giusta prospettiva ma ha fatto bene il VAR a non intervenire. Decisione quindi perfetta, perché è l’attaccante a cercare il contatto con il difendente”.

Chi è l’arbitro Fourneau

Sembrava avviato a una carriera-lampo Fourneau, scelto per Juve-Parma, ma il fischietto di Roma si è un po’ inceppato dopo le prime brillanti prove. L’anno scorso solo nel finale ha trovato una certa continuità dopo un anno non eccezionale ed è stato spesso designato in B o come IV uomo. Ha diretto in carriera oltre 50 gare e nel finale della scorsa stagione è apparso in ripresa. Ultima uscita in Pisa-Napoli.

I precedenti tra le due squadre

Le due squadre si erano affrontate 47 volte in Serie A: 22 successi bianconeri, 15 pareggi e 10 vittorie Ducali.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti C.Rossi e Lo Cicero con Sozza IV uomo, Meraviglia al Var e Piccinini all’Avar l’arbitro del match ha ammonito Lucumi, Locatelli, Del Prato, Troilo, Konatè.