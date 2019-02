Juventus-Parma, probabili formazioni

La Juventus è chiamata al riscatto immediato con il Parma nell'anticipo serale della 22esima giornata di serie A. Dominante in campionato, la squadra bianconera è crollata fragorosamente a Bergamo in Coppa Italia e ora deve rialzare la testa in casa contro la squadra crociata, tra le rivelazioni del campionato.

Emergenza difesa per Allegri, che non può contare sulla BBC (Barzagli, Bonucci e Chiellini). Al centro della difesa giocheranno Caceres e Rugani, subito alla prova del fuoco contro Gervinho e Inglese. A centrocampo si rivede Pjanic, con lui Matuidi e Bentancur. In attacco tridente Costa-Dybala-Ronaldo, anche se Mandzukic potrebbe partire dal 1' al posto del brasiliano.

D'Aversa, pronto a impostare una gara in contropiede, schiera in attacco Gervinho-Inglese-Siligardi. A centrocampo ci sono Kucka, Scozzarella e Barillà.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cancelo, Caceres, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Siligardi.

