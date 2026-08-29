Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Juventus-Parma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Juventus-Parma di Serie A 2026-27, 2a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche a confronto.

5 min di lettura

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

JuventusParma accende la 2a giornata della Serie A 2026-27: si gioca sabato 29 agosto 2026 alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. Un esame per la Juventus, che vuole confermarsi; partita di riscatto per il Parma, chiamato a invertire la rotta fin da subito: intensità e punti pesanti già in palio.


Probabili formazioni di Juventus-Parma

Verso il via si va delineando una Juventus aggressiva: nel 4-2-3-1 Vicario in porta, linea con Kalulu, Bremer, Lucumí, Cambiaso. In mezzo, regia a due con Locatelli e Douglas Luiz; sulla trequarti Conceição a destra, Koopmeiners tra le linee e Boga a sinistra, con Kolo Muani riferimento avanzato. Assente per infortunio Yildiz (piede), non risultano squalifiche. Il Parma dovrebbe confermare il 4-3-3: Corvi tra i pali; dietro da destra Delprato, Troilo, Ndiaye, Valeri. In mediana possibile regia di Ordóñez con Bernabé e Keita ai lati; in avanti opzione Touré a destra, Romero al centro e Lontani a sinistra. Out Nicolussi Caviglia (inguine). Rotazioni e ballottaggi restano aperti, ma l’impianto tattico pare tracciato.

  • Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Conceição, Koopmeiners, Boga; Kolo Muani.
  • Parma (4-3-3): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye, Valeri; Bernabé, Ordóñez, Keita; Touré, Romero, Lontani.

Gli indisponibili di Juventus-Parma

Capitolo assenze: nella Juventus pesa la creatività di Yildiz, ai box, mentre il Parma perde qualità tra le linee con Nicolussi Caviglia. Le scelte dei tecnici potrebbero risentirne soprattutto nelle rotazioni offensive e nella gestione dei calci piazzati.

  • Juventus – Infortunati: Yildiz (infortunio al piede). Squalificati: nessuno.
  • Parma – Infortunati: Nicolussi Caviglia (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Esordi opposti: la Juventus ha iniziato con un successo esterno, il Parma con uno stop di misura. Indizi ancora parziali, ma utili per leggere inerzia e fiducia in avvio di torneo.

  • Juventus: Frosinone–Juventus 0-1
  • Parma: Parma–Cagliari 0-1

L’arbitro di Juventus-Parma

Designazione per Fourneau, con assistenti Rossi C. e Lo Cicero; IV Sozza, VAR Meraviglia, AVAR Piccinini. Fischietto romano abituato a gestire ritmi alti: attenzione alla collaborazione con il VAR per gli episodi in area e le offside line. Dati dettagliati di cartellini e rigori per questa stagione non disponibili al momento.

Informazioni interessanti sul match

Tradizione favorevole alla Juventus contro il Parma, con tanti gol bianconeri nella storia del confronto e una tendenza a colpire anche all’Allianz. La squadra di casa insegue la seconda vittoria di fila in campionato mostrando pressing intenso e trame pulite, mentre i gialloblù vogliono invertire la striscia iniziale e sfatare il tabù della prima trasferta stagionale. Occhi su Conceição, devastante nei dribbling e nei tocchi in area, e su Delprato, tra i difensori più propositivi. Statistiche di pressing (PPDA) e costruzione dal basso raccontano due filosofie: aggressione immediata per la Juve, ricerca dell’uscita pulita per il Parma. Il quadro storico, però, non assegna punti: serviranno precisione sotto porta e attenzione ai calci piazzati per spostare l’inerzia di una gara che promette ritmo e dettagli decisivi.

  • Contro il Parma, la Juventus ha messo insieme 28 successi in A e oltre cento reti: un trend che racconta supremazia storica.
  • I bianconeri hanno sempre segnato in casa al Parma nei 28 precedenti interni di Serie A: l’Allianz è spesso un fortino produttivo.
  • La Juventus punta il 2/2 nelle prime due giornate per il terzo anno di fila, ciascuna volta con un tecnico diverso in panchina.
  • Debutto casalingo insidioso per la Juve: negli ultimi cinque, due volte non è arrivata la vittoria all’esordio interno.
  • Il Parma vuole evitare due ko in avvio: non ci riesce dal 2020/21, quando faticò a ingranare.
  • Prima trasferta stagionale storicamente ostica per il Parma: una sola vittoria nelle ultime 21, tre ko proprio a Torino.
  • Nella 1a giornata la Juventus ha prodotto più attacchi diretti del Parma e otto sequenze da 10+ passaggi: segnali di fluidità.
  • PPDA 7.1 per la Juventus all’esordio: pressing più intenso dell’intera giornata inaugurale.
  • Conceição top per tocchi in area (12) e dribbling tentati (8) alla 1a: già spina nel fianco per le difese.
  • Delprato, già a segno in carriera contro la Juve, figura tra i difensori più intraprendenti per tiri nel turno iniziale.

Le statistiche stagionali di Juventus e Parma

Avvio con numeri in contrasto: la Juventus tiene palla (62.7% di possesso), pressa forte (PPDA 7.1) e crea 14 tiri, mentre il Parma resta più diretto (47% possesso), 12 conclusioni e precisione passaggi comunque alta. Bianconeri già a porta inviolata, gialloblù sconfitti di misura ma capaci di reggere fisicamente nei duelli.

A livello individuale: nella Juventus il marcatore è Bremer (1), con Conceição a quota 1 assist; gli ammoniti sono Çelik e Cambiaso (1 a testa), nessun rosso. In porta, Vicario ha già uno clean sheet. Nel Parma ancora zero marcatori e assistmen registrati, nessun cartellino rosso segnalato e, tra i pali, Corvi a secco di clean sheet dopo il debutto.

Juventus Parma
Partite giocate 1 1
Vittorie 1 0
Pareggi 0 0
Sconfitte 0 1
Gol fatti 1 0
Gol subiti 0 1
Possesso palla (%) 62.7 47.0
Tiri totali 14 12
Tiri in porta 5 2
Precisione passaggi (%) 84.73 84.20
PPDA 7.1 13.0
Calci d’angolo 12 3
Clean sheet 1 0

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando e a che ora si gioca Juventus-Parma?

Sabato 29 agosto 2026 alle ore 20:45 (locali).

Dove si gioca Juventus-Parma?

All’Allianz Stadium di Torino.

Chi è l’arbitro di Juventus-Parma?

L’arbitro è Francesco Fourneau, assistenti Rossi C. e Lo Cicero; IV uomo Sozza; VAR Meraviglia; AVAR Piccinini.

Juventus-Parma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Fiorentina - Frosinone
Monza - Udinese
Sassuolo - Torino
Juventus - Parma
SERIE B:
Sampdoria - Juve Stabia
Virtus Entella - Cesena
Ascoli - Carrarese
Avellino - Vicenza

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio