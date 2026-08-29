Juventus-Parma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Juventus-Parma di Serie A 2026-27, 2a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche a confronto.

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Juventus–Parma accende la 2a giornata della Serie A 2026-27: si gioca sabato 29 agosto 2026 alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. Un esame per la Juventus, che vuole confermarsi; partita di riscatto per il Parma, chiamato a invertire la rotta fin da subito: intensità e punti pesanti già in palio.

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Probabili formazioni di Juventus-Parma

Verso il via si va delineando una Juventus aggressiva: nel 4-2-3-1 Vicario in porta, linea con Kalulu, Bremer, Lucumí, Cambiaso. In mezzo, regia a due con Locatelli e Douglas Luiz; sulla trequarti Conceição a destra, Koopmeiners tra le linee e Boga a sinistra, con Kolo Muani riferimento avanzato. Assente per infortunio Yildiz (piede), non risultano squalifiche. Il Parma dovrebbe confermare il 4-3-3: Corvi tra i pali; dietro da destra Delprato, Troilo, Ndiaye, Valeri. In mediana possibile regia di Ordóñez con Bernabé e Keita ai lati; in avanti opzione Touré a destra, Romero al centro e Lontani a sinistra. Out Nicolussi Caviglia (inguine). Rotazioni e ballottaggi restano aperti, ma l’impianto tattico pare tracciato.

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Conceição, Koopmeiners, Boga; Kolo Muani.

(4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Conceição, Koopmeiners, Boga; Kolo Muani. Parma (4-3-3): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye, Valeri; Bernabé, Ordóñez, Keita; Touré, Romero, Lontani.

Gli indisponibili di Juventus-Parma

Capitolo assenze: nella Juventus pesa la creatività di Yildiz, ai box, mentre il Parma perde qualità tra le linee con Nicolussi Caviglia. Le scelte dei tecnici potrebbero risentirne soprattutto nelle rotazioni offensive e nella gestione dei calci piazzati.

Juventus – Infortunati: Yildiz (infortunio al piede). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio al piede). Squalificati: nessuno. Parma – Infortunati: Nicolussi Caviglia (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Esordi opposti: la Juventus ha iniziato con un successo esterno, il Parma con uno stop di misura. Indizi ancora parziali, ma utili per leggere inerzia e fiducia in avvio di torneo.

Juventus : Frosinone–Juventus 0-1

: Frosinone–Juventus 0-1 Parma: Parma–Cagliari 0-1

L’arbitro di Juventus-Parma

Designazione per Fourneau, con assistenti Rossi C. e Lo Cicero; IV Sozza, VAR Meraviglia, AVAR Piccinini. Fischietto romano abituato a gestire ritmi alti: attenzione alla collaborazione con il VAR per gli episodi in area e le offside line. Dati dettagliati di cartellini e rigori per questa stagione non disponibili al momento.

Informazioni interessanti sul match

Tradizione favorevole alla Juventus contro il Parma, con tanti gol bianconeri nella storia del confronto e una tendenza a colpire anche all’Allianz. La squadra di casa insegue la seconda vittoria di fila in campionato mostrando pressing intenso e trame pulite, mentre i gialloblù vogliono invertire la striscia iniziale e sfatare il tabù della prima trasferta stagionale. Occhi su Conceição, devastante nei dribbling e nei tocchi in area, e su Delprato, tra i difensori più propositivi. Statistiche di pressing (PPDA) e costruzione dal basso raccontano due filosofie: aggressione immediata per la Juve, ricerca dell’uscita pulita per il Parma. Il quadro storico, però, non assegna punti: serviranno precisione sotto porta e attenzione ai calci piazzati per spostare l’inerzia di una gara che promette ritmo e dettagli decisivi.

Contro il Parma , la Juventus ha messo insieme 28 successi in A e oltre cento reti: un trend che racconta supremazia storica.

, la ha messo insieme 28 successi in A e oltre cento reti: un trend che racconta supremazia storica. I bianconeri hanno sempre segnato in casa al Parma nei 28 precedenti interni di Serie A: l’Allianz è spesso un fortino produttivo.

nei 28 precedenti interni di Serie A: l’Allianz è spesso un fortino produttivo. La Juventus punta il 2/2 nelle prime due giornate per il terzo anno di fila, ciascuna volta con un tecnico diverso in panchina.

punta il 2/2 nelle prime due giornate per il terzo anno di fila, ciascuna volta con un tecnico diverso in panchina. Debutto casalingo insidioso per la Juve: negli ultimi cinque, due volte non è arrivata la vittoria all’esordio interno.

Il Parma vuole evitare due ko in avvio: non ci riesce dal 2020/21, quando faticò a ingranare.

vuole evitare due ko in avvio: non ci riesce dal 2020/21, quando faticò a ingranare. Prima trasferta stagionale storicamente ostica per il Parma : una sola vittoria nelle ultime 21, tre ko proprio a Torino.

: una sola vittoria nelle ultime 21, tre ko proprio a Torino. Nella 1a giornata la Juventus ha prodotto più attacchi diretti del Parma e otto sequenze da 10+ passaggi: segnali di fluidità.

ha prodotto più attacchi diretti del e otto sequenze da 10+ passaggi: segnali di fluidità. PPDA 7.1 per la Juventus all’esordio: pressing più intenso dell’intera giornata inaugurale.

all’esordio: pressing più intenso dell’intera giornata inaugurale. Conceição top per tocchi in area (12) e dribbling tentati (8) alla 1a: già spina nel fianco per le difese.

top per tocchi in area (12) e dribbling tentati (8) alla 1a: già spina nel fianco per le difese. Delprato, già a segno in carriera contro la Juve, figura tra i difensori più intraprendenti per tiri nel turno iniziale.

Le statistiche stagionali di Juventus e Parma

Avvio con numeri in contrasto: la Juventus tiene palla (62.7% di possesso), pressa forte (PPDA 7.1) e crea 14 tiri, mentre il Parma resta più diretto (47% possesso), 12 conclusioni e precisione passaggi comunque alta. Bianconeri già a porta inviolata, gialloblù sconfitti di misura ma capaci di reggere fisicamente nei duelli.

A livello individuale: nella Juventus il marcatore è Bremer (1), con Conceição a quota 1 assist; gli ammoniti sono Çelik e Cambiaso (1 a testa), nessun rosso. In porta, Vicario ha già uno clean sheet. Nel Parma ancora zero marcatori e assistmen registrati, nessun cartellino rosso segnalato e, tra i pali, Corvi a secco di clean sheet dopo il debutto.

Juventus Parma Partite giocate 1 1 Vittorie 1 0 Pareggi 0 0 Sconfitte 0 1 Gol fatti 1 0 Gol subiti 0 1 Possesso palla (%) 62.7 47.0 Tiri totali 14 12 Tiri in porta 5 2 Precisione passaggi (%) 84.73 84.20 PPDA 7.1 13.0 Calci d’angolo 12 3 Clean sheet 1 0

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FAQ Quando e a che ora si gioca Juventus-Parma? Sabato 29 agosto 2026 alle ore 20:45 (locali). Dove si gioca Juventus-Parma? All’Allianz Stadium di Torino. Chi è l’arbitro di Juventus-Parma? L’arbitro è Francesco Fourneau, assistenti Rossi C. e Lo Cicero; IV uomo Sozza; VAR Meraviglia; AVAR Piccinini.