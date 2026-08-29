Juventus-Parma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Juventus–Parma accende la 2a giornata della Serie A 2026-27: si gioca sabato 29 agosto 2026 alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. Un esame per la Juventus, che vuole confermarsi; partita di riscatto per il Parma, chiamato a invertire la rotta fin da subito: intensità e punti pesanti già in palio.
- Probabili formazioni di Juventus-Parma
- Gli indisponibili di Juventus-Parma
- Le ultime partite giocate
- L’arbitro di Juventus-Parma
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Juventus e Parma
Probabili formazioni di Juventus-Parma
Verso il via si va delineando una Juventus aggressiva: nel 4-2-3-1 Vicario in porta, linea con Kalulu, Bremer, Lucumí, Cambiaso. In mezzo, regia a due con Locatelli e Douglas Luiz; sulla trequarti Conceição a destra, Koopmeiners tra le linee e Boga a sinistra, con Kolo Muani riferimento avanzato. Assente per infortunio Yildiz (piede), non risultano squalifiche. Il Parma dovrebbe confermare il 4-3-3: Corvi tra i pali; dietro da destra Delprato, Troilo, Ndiaye, Valeri. In mediana possibile regia di Ordóñez con Bernabé e Keita ai lati; in avanti opzione Touré a destra, Romero al centro e Lontani a sinistra. Out Nicolussi Caviglia (inguine). Rotazioni e ballottaggi restano aperti, ma l’impianto tattico pare tracciato.
- Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Conceição, Koopmeiners, Boga; Kolo Muani.
- Parma (4-3-3): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye, Valeri; Bernabé, Ordóñez, Keita; Touré, Romero, Lontani.
Gli indisponibili di Juventus-Parma
Capitolo assenze: nella Juventus pesa la creatività di Yildiz, ai box, mentre il Parma perde qualità tra le linee con Nicolussi Caviglia. Le scelte dei tecnici potrebbero risentirne soprattutto nelle rotazioni offensive e nella gestione dei calci piazzati.
- Juventus – Infortunati: Yildiz (infortunio al piede). Squalificati: nessuno.
- Parma – Infortunati: Nicolussi Caviglia (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Esordi opposti: la Juventus ha iniziato con un successo esterno, il Parma con uno stop di misura. Indizi ancora parziali, ma utili per leggere inerzia e fiducia in avvio di torneo.
- Juventus: Frosinone–Juventus 0-1
- Parma: Parma–Cagliari 0-1
L’arbitro di Juventus-Parma
Designazione per Fourneau, con assistenti Rossi C. e Lo Cicero; IV Sozza, VAR Meraviglia, AVAR Piccinini. Fischietto romano abituato a gestire ritmi alti: attenzione alla collaborazione con il VAR per gli episodi in area e le offside line. Dati dettagliati di cartellini e rigori per questa stagione non disponibili al momento.
Informazioni interessanti sul match
Tradizione favorevole alla Juventus contro il Parma, con tanti gol bianconeri nella storia del confronto e una tendenza a colpire anche all’Allianz. La squadra di casa insegue la seconda vittoria di fila in campionato mostrando pressing intenso e trame pulite, mentre i gialloblù vogliono invertire la striscia iniziale e sfatare il tabù della prima trasferta stagionale. Occhi su Conceição, devastante nei dribbling e nei tocchi in area, e su Delprato, tra i difensori più propositivi. Statistiche di pressing (PPDA) e costruzione dal basso raccontano due filosofie: aggressione immediata per la Juve, ricerca dell’uscita pulita per il Parma. Il quadro storico, però, non assegna punti: serviranno precisione sotto porta e attenzione ai calci piazzati per spostare l’inerzia di una gara che promette ritmo e dettagli decisivi.
- Contro il Parma, la Juventus ha messo insieme 28 successi in A e oltre cento reti: un trend che racconta supremazia storica.
- I bianconeri hanno sempre segnato in casa al Parma nei 28 precedenti interni di Serie A: l’Allianz è spesso un fortino produttivo.
- La Juventus punta il 2/2 nelle prime due giornate per il terzo anno di fila, ciascuna volta con un tecnico diverso in panchina.
- Debutto casalingo insidioso per la Juve: negli ultimi cinque, due volte non è arrivata la vittoria all’esordio interno.
- Il Parma vuole evitare due ko in avvio: non ci riesce dal 2020/21, quando faticò a ingranare.
- Prima trasferta stagionale storicamente ostica per il Parma: una sola vittoria nelle ultime 21, tre ko proprio a Torino.
- Nella 1a giornata la Juventus ha prodotto più attacchi diretti del Parma e otto sequenze da 10+ passaggi: segnali di fluidità.
- PPDA 7.1 per la Juventus all’esordio: pressing più intenso dell’intera giornata inaugurale.
- Conceição top per tocchi in area (12) e dribbling tentati (8) alla 1a: già spina nel fianco per le difese.
- Delprato, già a segno in carriera contro la Juve, figura tra i difensori più intraprendenti per tiri nel turno iniziale.
Le statistiche stagionali di Juventus e Parma
Avvio con numeri in contrasto: la Juventus tiene palla (62.7% di possesso), pressa forte (PPDA 7.1) e crea 14 tiri, mentre il Parma resta più diretto (47% possesso), 12 conclusioni e precisione passaggi comunque alta. Bianconeri già a porta inviolata, gialloblù sconfitti di misura ma capaci di reggere fisicamente nei duelli.
A livello individuale: nella Juventus il marcatore è Bremer (1), con Conceição a quota 1 assist; gli ammoniti sono Çelik e Cambiaso (1 a testa), nessun rosso. In porta, Vicario ha già uno clean sheet. Nel Parma ancora zero marcatori e assistmen registrati, nessun cartellino rosso segnalato e, tra i pali, Corvi a secco di clean sheet dopo il debutto.
|Juventus
|Parma
|Partite giocate
|1
|1
|Vittorie
|1
|0
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|0
|1
|Gol fatti
|1
|0
|Gol subiti
|0
|1
|Possesso palla (%)
|62.7
|47.0
|Tiri totali
|14
|12
|Tiri in porta
|5
|2
|Precisione passaggi (%)
|84.73
|84.20
|PPDA
|7.1
|13.0
|Calci d’angolo
|12
|3
|Clean sheet
|1
|0
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Juventus-Parma?
-
Sabato 29 agosto 2026 alle ore 20:45 (locali).
- Dove si gioca Juventus-Parma?
-
All’Allianz Stadium di Torino.
- Chi è l’arbitro di Juventus-Parma?
-
L’arbitro è Francesco Fourneau, assistenti Rossi C. e Lo Cicero; IV uomo Sozza; VAR Meraviglia; AVAR Piccinini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.