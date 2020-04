Juventus, parte anche Rabiot: è in Francia

Un altro giocatore della Juventus lascia Torino per fare ritorno nella sua patria per riabbracciare la sua famiglia.

Si tratta di Adrien Rabiot, che si aggiunge all'ormai ricco elenco di bianconeri non più in Piemonte: finito il periodo di isolamento a cui si è dovuto sottoporre come tutti i suoi compagni di squadra dopo le positività di Rugani, Matuidi e Dybala, il francese è infatti tornato oltralpe.

Lo ha rivelato lui stesso tramite Instagram, dove ha mostrato i festeggiamenti del suo compleanno (ha spento 25 candeline venerdì) e ha poi pubblicato diverse immagini e filmati in cui lo si vede mentre si allena a casa sua.

SPORTAL.IT | 05-04-2020 23:33