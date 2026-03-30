Juventus, pazza idea per l'attacco, pronta la rivoluzione: a centrocampo spunta Ugarte dello United

Secondo la Gazzetta dello Sport, la proprietà avrebbe dato l'ok per prendere sia Kolo Muani che Lewandowski, oltre a rinnovare Vlahovic, per comporre un attacco stellare. Il mediano uruguaiano nel mirino di Ottolini

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L’estate si avvicina, meteo permettendo, e le strategie per la prossima stagione devono gioco forza iniziare a delinearsi, al netto di piazzamenti europei, budget Champions e altre variabili che non è dato ancora conoscere.

Juventus, piace Ugarte

La Juventus sta tessendo contatti e strategie, una tela di Penelope che non può ovviamente aspettare il gong al campionato, pena il rischio di trovare i posti migliori già occupati, E allora il ds bianconero Ottolini osserva, con attenzione, quelle che potrebbero essere le prossime mosse: una su tutte, Manuel Ugarte, centrocampista uruguaiano del Manchester United. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il classe 2000 è un chiodo fisso della dirigenza bianconera fin dai tempi dello Sporting Lisbona. Profilo ideale per equilibrio e dinamismo richiesti dalla Spalletti, specialmente in un reparto che potrebbe fare a meno di di Koopmeiners.

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Ugarte, la Juventus prepara l’affondo

L’occasione di osservare da vicino il giocatore è data dall’amichevole che l’Uruguay giocherà con l’Algeria proprio a Torino: il ds bianconero, emissario di Comolli, prenderà appunti in vista di luglio e del restyling della mediana concordato con Spalletti. Ugarte non è un vero regista ma è un giocatore in grado di dare equilibrio, forza e dinamicità al centrocampo: 23 presenze con il club di Old Trafford, la trattativa per lui entrerebbe nel vivo nel momento in cui il Galatasaray (come sembra) dovesse tentare l’affondo per Koopmeiners, che non ha mai veramente convinto Luciano Spalletti.

Vlahovic-Kolo Muani-Lewandowski: pazza idea

Ma come sempre succede, è il reparto avanzato a solleticare maggiormente la fantasia dei tifosi. Sempre stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la proprietà della Juventus avrebbe dato il via libera tecnico ed economico per avere contemporaneamente in rosa Lewandowski, Kolo Muani e Vlahovic (sempre in trattativa per il rinnovo). Oltre naturalmente a Yildiz, mentre è ancora da decifrare il futuro di Conceicao (che interesserebbe al Liverpool) e Zhegrova.

Juventus, ora le cessioni

Uno scenario senza precedenti, perché consentirebbe a Spalletti di avere in rosa tre prime punte di livello assoluto, ruolo che è enormemente mancato negli ultimi mesi per l’infortunio occorso a Vlahovic. Chiaro che l’approdo del polacco attualmente al Bayern Monaco e del francese del Psg sarebbe subordinato alle cessioni di Nico Gonzalez, Openda e David, per finanziare l’operazione e per fare spazio in rosa.

La scelta di Kolo Muani

Ipotesi ancora difficile da verificare, ma non campata in aria, perché Lewandoswski ha espresso il desiderio di restare in un campionato competitivo, e proverebbe ben volentieri l’esperienza in Serie A. Diverso il discorso per Kolo Muani, che non ha dimenticato la Juve: il 27enne rientrerà alla base dopo il prestito al Tottenham, e i bianconeri proveranno a riprenderlo sapendo che il prezzo base è sceso a 30 milioni.

Juve, Kolo Muani ha deciso

Stando a quanto riporta Tuttosport, Kolo Muani accetterebbe di tornare alla Juventus anche senza la qualificazione bianconera in Champions League. La sua volontà è innanzi tutto quella di trovare una sistemazione definitiva in un club che gli faccia sentire tutta la fiducia del caso, senza più prestiti estemporanei. Chiaro che, per quanto riguarda la Juventus, l’approdare in Champions League darebbe tutt’altro ventaglio di possibilità economiche rispetto al finire in Europa League o in Conference. Ma intanto, la tela viene tessuta.