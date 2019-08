Juventus, pazza idea Verratti: scambio con il Psg

Juventus pronta a valutare più opzioni in questo finale di calciomercato. Dopo l’incontro tra Fabio Paratici e l’agente di Miralem Pjanic nei giorni scorsi, arrivano indiscrezioni su un sondaggio che il Paris Saint Germain avrebbe fatto nei confronti del centrocampista bosniaco.

Gli uomini di mercato bianconeri avrebbero risposto chiedendo informazioni su Marco Verratti, e ipotizzando un possibile scambio tra i due. Lo riporta Tuttosport. L’affare non è impossibile, ma il tempo stringe e non è detto che i due giocatori siano d’accordo sulla rispettiva destinazione. Verratti è un vecchio pallino della Juventus, che nel 2012 fu a un passo dal suo ingaggio prima dell’intervento in extremis del Psg. Il pescarese ha ribadito più volte la volontà di restare in Francia, dove si trova benissimo (sta per cominciare l’ottavo anno), e per ora non sente nostalgia del Belpaese.

Leonardo e Paratici hanno discusso anche altri nomi, come quelli di Angel Di Maria e Julian Draxler: anche in questo caso i bianconeri, che preferiscono l’argentino, sarebbero pronti a uno scambio, proponendo Emre Can.

La trattativa principe continua ad essere però quella per Paulo Dybala: i campioni d’Italia aspettano un’offerta concreta per la Joya, anche se il giocatore spinge per restare a Torino. Tutto dipende dall’affare Neymar, ancora in bilico tra Real e Barcellona: ma alla fine il brasiliano potrebbe restare a Parigi, bloccando tutte le altre operazioni.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 23-08-2019 11:19