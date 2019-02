Juventus, pazzesca indiscrezione di mercato in Inghilterra

La Juventus secondo la stampa inglese ha messo nel mirino il cannoniere del Liverpool Mohamed Salah. Secondo quanto riporta il Guardian, l'ex attaccante della Roma, esploso definitivamente nei Reds con 64 reti segnate in 86 partite tra campionato e coppe, è un obiettivo di mercato dei campioni d'Italia, pronti a una manovra clamorosa per mettere a segno un altro colpo storico dopo quello di Cristiano Ronaldo della scorsa estate.

Per il quotidiano britannico i bianconeri sono pronti ad offrire al Liverpool Paulo Dybala, obiettivo di Klopp, per arrivare al fuoriclasse egiziano. Lo scambio potrebbe ingolosire il club del Merseyside, che per l'ex Roma, arrivato in Premier per 35 milioni di euro, chiede almeno 200 milioni.

Un affare complicato: per la Vecchia Signora lo scoglio potrebbe essere soprattutto il contratto del giocatore. Salah ha rinnovato da poco fino al 2023 e ha un ingaggio stellare. Ma dopo CR7 tutto sembra possibile.

Il ds Fabio Paratici, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha però negato che la Joya partirà a fine stagione: "Tolto Ronaldo, Dybala è il giocatore che sono più orgoglioso di avere acquistato. Era un calciatore difficile da prendere, doveva sostituire Tevez, non proprio una cosa leggera. Venivamo da una finale di Champions e stavamo comprando un giocatore del Palermo che aveva fatto 13 gol per 40 milioni di euro. Viene un po’ di paura. Il suo futuro? Paulo resta. Dalla Juve va via solo che vuole andarsene. I nostri giocatori sono difficilmente migliorabili. Difficile dire con chi possa essere migliorabile Dybala, forse con Messi, ma già con Neymar avrei dei dubbi. Paulo è uno che alla fine c’è sempre, gioca tutte le partite, è presente. Quando guardi la squadra, trovi sempre il segno di Dybala".

Gli altri obiettivi di mercato: "Abbiamo preso Ramsey per giugno, ma è un giocatore diverso da quelli che abbiamo già. Un elemento così mancava in rosa: ha più tecnica delle nostre mezzali ma meno quantità, anche se corre molto è meno tattico e meno tignoso in fase difensiva. Invece ha senso del gol, è un uomo da ultimo passaggio. Secondo me non ha ancora trovato la sua posizione ideale perché non ha mai giocato da mezzala a tre, quello è il suo ruolo. Altrimenti può giocare da trequartista dinamico, un po’ come era Perrotta alla Roma. James Rodriguez? Grande giocatore, ma lo ripeto: migliorare i nostri è difficile". Niente Pogba: "No. Nel calcio non si sa mai, però è molto difficile".

SPORTAL.IT | 12-02-2019 12:55