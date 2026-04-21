Juventus, Pellegrini occasione di mercato: jolly perfetto per Spalletti, i ruoli che può ricoprire

Il capitano della Roma non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza tra due mesi ed è finito prepotentemente nel mirino della Vecchia Signora: gli scenari

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

La Juventus fiuta un altro possibile affare a costo zero. Tra le pieghe del calciomercato che verrà, prende quota la pista che porta a Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma in scadenza a giugno di quest’anno e, ad oggi, ancora lontano da un rinnovo. Una situazione che non passa inosservata dalle parti della Continassa, dove le operazioni intelligenti restano una priorità: Luciano Spalletti, che lo conosce bene, avrebbe a disposizione un jolly prezioso per la sua rivoluzione tattica.

Juve, idea a costo zero

In un contesto sempre più attento alla sostenibilità, la Juventus continua a monitorare i parametri zero di lusso e il numero sette giallorosso rappresenta un profilo perfettamente in linea con le esigenze bianconere.

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Qualità tecnica, visione di gioco e capacità di incidere tra le linee: il centrocampista giallorosso garantirebbe un salto di qualità immediato, portando in dote anche esperienza e leadership. Un mix che lo rende un’occasione ghiotta, soprattutto senza esborso per il cartellino.

Il piano di Spalletti

Dietro l’interesse bianconero si intravede anche la regia di Luciano Spalletti che ha rinnovato il suo contratto con la Juventus per i prossimi due anni, grande estimatore del giocatore.

Il tecnico vede in Pellegrini un elemento ideale per il suo sistema di gioco, capace di muoversi da mezzala offensiva o da trequartista, garantendo inserimenti e qualità nell’ultimo passaggio, un autentico “jolly” che farebbe comodo al calcio moderno del tecnico di Certaldo. Un profilo funzionale, dunque, a una Juventus che vuole alzare il tasso tecnico e tornare stabilmente competitiva ad alti livelli.

Nodo Roma e scenari

Il futuro dell’ex tuttocampista del Sassuolo resta però legato alle mosse della Roma. Un segnale da parte della famiglia Friedkin non è ancora arrivato e il rinnovo resta in bilico con il tempo che scorre, aprendo scenari che fino a pochi mesi fa sembravano improbabili.

La società giallorossa dovrà decidere se blindare il proprio capitano o correre il rischio di perderlo a zero, ipotesi che inevitabilmente alimenta l’interesse di altri club soprattutto in Serie A.

Attesa e strategia

La Juventus osserva, studia e aspetta il momento giusto. Nessuna accelerazione immediata, ma la volontà di farsi trovare pronta qualora si aprisse uno spiraglio concreto. In un mercato dove i dettagli fanno la differenza, anticipare la concorrenza può essere decisivo.

Il Napoli guarda interessato

Sullo sfondo resta vigile anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis, pronto a inserirsi in caso di rottura definitiva tra Pellegrini e la Roma.

Il club partenopeo valuta profili di qualità per rinforzare il centrocampo e il nome del capitano giallorosso stuzzica non poco. La concorrenza, dunque, non manca e potrebbe trasformare quella che oggi è solo una suggestione in una vera e propria corsa a tre.

Suggestione che può diventare realtà

Al momento resta una tentazione, ma di quelle destinate a far discutere. Pellegrini alla Juventus sarebbe un colpo tanto sorprendente quanto strategico: un innesto di qualità, esperienza e identità italiana. E mentre il futuro resta tutto da scrivere, a Torino l’idea prende forma.