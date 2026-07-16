Juventus-Pellegrino verso la fumata bianca: Kolo Muani resta in orbita, il Besiktas molla Vlahovic che torna a bussare

Vicina l'intesa tra i bianconeri e il Parma per il centravanti argentino: 22 milioni + bonus, niente prestito. E si aspetta la risposta del Psg alla seconda offerta per l'attaccante francese

Forse è la volta buona che il calcio mercato inizi a entrare nel vivo, almeno per quanto riguarda la Juventus, che forse più delle altre “grandi” ha parecchi cantieri aperti.

Juventus, ora Carnevali accelera

Perché la rosa bianconera ha bisogno di una profonda ristrutturazione, per tornare ad essere competitiva almeno in Italia: e da qualche parte bisogna pur cominciare. Carnevali ha cominciato con Ekhator e Celik, ma il meglio (sperano i tifosi) deve ancora venire. Due sono le necessità imprescindibili: un portiere titolare affidabile, ed un attaccante di “peso” come piace a Spalletti.

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Juve, attacco è da rifondare

Ekhator è sicuramente un ottimo prospetto, ma il club potrebbe decidere di girarlo in prestito per un altro anno. Per David e Openda si aspettano soltanto offerte, quanto meno di prestiti, di Milik (purtroppo) è praticamente inutile parlare. E allora, potrebbero essere due gli attaccanti, o per meglio dire centravanti (termine che non passerà mai di moda) da inserire nella rosa bianconera.

Pellegrino si avvicina

Il primo potrebbe essere Mateo Pellegrino, prima punta argentina del Parma. Le parti hanno intensificato i contatti per definire gli ultimi dettagli dell’operazione, fortemente voluta da Spalletti per rinforzare il reparto avanzato. Dopo il no iniziale del Parma all’ipotesi di un prestito con obbligo di riscatto, i due club stanno lavorando a una cessione a titolo definitivo. L’accordo si sta chiudendo per una cifra di circa 28 milioni di euro. La proposta della Juventus prevede una base fissa di 22 milioni di euro “cash” più 6 milioni di bonus, avvicinando sensibilmente la richiesta iniziale di 30 milioni fatta dal Parma.

Kolo Muani, ore di attesa

L’arrivo di Pellegrino non esclude l’altro grande obiettivo della Juventus, il francese Randal Kolo Muani del PSG. L’obiettivo della dirigenza guidata da Giovanni Carnevali è regalare entrambi i centravanti a Spalletti. L’affondo decisivo per Pellegrino è stato agevolato anche dalle risorse in entrata derivanti dalle operazioni minori, come la cessione del giovane Tarik Muharemovic.

Juve-Psg, solito teatrino

Sul fronte Kolo Muani, è stata recapitata la seconda offerta con una parte fissa tra 35 e 40 milioni + bonus, con una percentuale sulla futura rivendita a favore del Psg. I francesi valutano il giocatore tra i 45 e i 50 milioni, dunque questa potrebbe essere la volta buona: altrimenti, addio Kolo Muani. Alternative? Il Besiktas ha ormai mollato la pista Dusan Vlahovic, che allo stato attuale è un disoccupato di lusso del calcio.

Vlahovic disoccupato di lusso

Carnevali, ha dichiarato pubblicamente che “le porte sono aperte“. Tuttavia, a questo punto è il club che detta le regole: l’unica via per un tesseramento-bis è che l’attaccante accetti un forte ridimensionamento economico, basato sull’ultima proposta juventina da circa 8 milioni di euro a stagione (comprensivi di bonus). Scenario comunque ancora difficile da realizzarsi, anche perché se il Psg non dovesse accettare la seconda offerta per Kolo Muani, ci sarebbero anche i profili di Richarlison (proposto dal Tottenham), Santiago Castro del Bologna e Folarin Balogun che potrebbero stuzzicare Spalletti.