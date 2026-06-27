Juventus, Pellegrino fa impazzire i tifosi: “Meglio di Sorloth”. Gatti la carta per il pupillo di Spalletti

Spunta il gigante del Parma per l'attacco: perché l'ultima idea di mercato incassa anche il sì dei tifosi sui social. Si pensa a un possibile scambio col Napoli

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In attesa della decisione finale di Vlahovic e viste le difficoltà nel riportare a casa Kolo Muani, la Juventus pensa a Mateo Pellegrino come centravanti da consegnare a Spalletti. La ricerca del bomber, così come quella del portiere, si sta rivelando più complicata del previsto ed è per questo che Carnevale e Ottolini stanno valutando più soluzioni. Non sarà ancora un top player, ma il 24enne argentino piace ai tifosi bianconeri, almeno stando ai primi riscontri sui social.

Juventus, l’ultima idea per l’attacco è Pellegrino

Da Lewandowski a Sorloth, passando per il tentativo di rinnovo di Vlahovic e la pista Kolo Muani, fino ad arrivare a Pellegrino. Spalletti aspetta un centravanti fisico, l’opposto di David e Openda, per intenderci. L’attaccante del Parma stuzzica perché risponde all’identikit tracciato dalla Juventus: 24 anni, 192 centimetri, fortissimo nel gioco aereo e autore di nove gol nell’ultimo campionato. In bianconero, in una squadra che punta alla Champions e non alla salvezza, la convinzione è che i suoi numeri possano soltanto migliorare. Come riporta Tuttosport, la Juventus lo segue da tempo: per portarlo allo Stadium, però, servono circa 25 milioni di euro. Sarebbe una plusvalenza enorme per il Parma, che lo acquistò dal Velez alla fine del mercato invernale del 2025 per poco meno di 2 milioni di euro, lasciando al club argentino anche il 50% sulla futura rivendita.

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I tifosi approvano Pellegrino: “Meglio di Sorloth”

La notizia dell’interesse per il panzer sudamericano, nato però a Valencia e seguito anche dalla Fiorentina, è stata accolta positivamente dai tifosi, che promuovono la possibile operazione. Pellegrino convince soprattutto per età e margini di crescita, caratteristiche che, ad esempio, non si ritrovano in Sorloth. L’attaccante dell’Atletico Madrid ha più gol alle spalle e molta più esperienza, ma ha già 30 anni ed è valutato non meno di 30 milioni di euro. Quello di Pellegrino, invece, “è l’unico nome decente che gira come attaccante”, sostiene Alessandro su Facebook. Gli fa eco Giuseppe: “Lo prenderei di corsa a quel prezzo. Di testa è forte ed è difficile da marcare”. Dello stesso avviso Giovanni: “Buon giocatore d’area, quello che non ha la Juve. Uno che prende posizione, fa a sportellate e alla Juventus può segnare molto più di quanto fatto al Parma”. Franz non ha dubbi: “Lo prenderei. È uno che ha fame e ha l’occasione per imporsi. La Juve deve prendere giocatori che hanno fame”. Insomma, Pellegrino sembra davvero mettere tutti d’accordo.

Gatti la carta per arrivare al pupillo di Spalletti

Altra pedina fondamentale dello scacchiere tattico di Spalletti è il regista. E quale miglior interprete di Lobotka, cervello del suo meraviglioso Napoli scudettato. Soffiarlo a De Laurentiis è praticamente impossibile, ma uno spiraglio potrebbe aprirsi provando a inserire nell’operazione Gatti, che Allegri trasformò in un difensore goleador. Per ora è poco più di una suggestione: molto dipenderà dalle idee tattiche di Max e dal ruolo che intenderà ritagliare allo slovacco nel suo nuovo Napoli.