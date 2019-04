Juventus, per Cristiano Ronaldo arriva la notizia più attesa

Cristiano Ronaldo ce l'ha fatta. L'attaccante della Juventus ha svolto l'allenamento con i compagni, e sarà convocato per la trasferta di Amsterdam, dove i bianconeri mercoledì sera affronteranno l'Ajax nella partita d'andata dei quarti di finale di Champions League.

Si conclude così con successo l'operazione recupero di CR7, che si era infortunato lo scorso 25 marzo ad una coscia durante la partita del Portogallo contro la Serbia. Fin da subito il cinque volte Pallone d'Oro non si era detto preoccupato, e aveva stabilito in 15 giorni la data del suo rientro in campo. Detto fatto: l'infortunio al flessore della coscia destra è pienamente riassorbito, e il giocatore ha partecipato alla seduta di lunedì alla Continassa sembra problemi. Potrebbe quindi partire titolare contro gli olandesi.

Insieme a Ronaldo verso il rientro in campo anche il lungodegente Douglas Costa: a oltre due mesi dall'ultima partita contro il Parma il brasiliano è pronto a dare una mano per il finale di stagione. La notizia amara dall'infermeria riguarda invece Emre Can, vittima di una distorsione alla caviglia nel primo tempo della gara contro il Milan. Il centrocampista tedesco darà forfait.

Joao Cancelo, esterno della Juventus, ai microfoni di Sky Sport ha parlato in vista della gara di mercoledì ad Amsterdam contro l'Ajax: "Sto bene, ho avuto un affaticamento al polpaccio e per questo non ho giocato le ultime due partita. Ora però sto bene e sono pronto per tornare in campo già ad Amsterdam. Cristiano Ronaldo si sta allenando e farà tutto per essere pronto per mercoledì. Penso che sarà convocato, poi vedremo se sarà titolare. Deciderà il mister".

E' stato deciso l'arbitro della partita contro i Lancieri: a dirigere la gara sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande.Lo ha reso noto l'Uefa. Juan Carlos Yuste Jiménez e Roberto Alonso Fernández saranno gli assistenti, e spagnoli sono anche i due arbitri al Var, Alejandro Hernandez e Juan Martinez Munuera. Greco il quarto uomo Anastásios Sidirópoulos.

Questi gli arbitri delle altre partite dell'andata dei quarti di Champions:

Liverpool-Porto: Antonio Miguel Mateu Lahoz (Spagna)

Tottenham-Manchester City: Bjorn Kuipers (Olanda)

Manchester United-Barcellona: Gianluca Rocchi (Italia)

SPORTAL.IT | 08-04-2019 17:20